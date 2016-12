Turís activa la captura de gatos en la urbanización donde murió una vecina

La Policía Local de Turís está intentando poner fin a la nutrida colonia de gatos callejeros de la urbanización Cañapar de Turís. Fue allí donde una vecina brasileña de 42 años falleció hace dos meses por una infección a las pocas horas de sufrir la mordedura de uno de los animales, que irrumpió en la cocina de su chalé.

«Hemos instalado varias trampas para capturar a los felinos y se ha incrementando la vigilancia para intentar que los gatos no regresen o, al menos, reducir la población», explicó un responsable policial a LAS PROVINCIAS. La iniciativa municipal se ha saldado, desde el trágico incidente, con la captura de media docena de gatos, además del felino que atacó a la víctima con fatales consecuencias.

Los animales están siendo trasladados hasta una protectora y la Policía Local apela ahora a la colaboración ciudadana en dos frentes: «Para que no se reproduzcan nuevas colonias de gatos es fundamental que los vecinos cierren bien los contenedores tras depositar basura, no se dejen las bolsas fuera y no coloquen comida para alimentarlos», insistió el mando de la policía de Turís.

Como publicó este diario, Adriana de Oliveira y su esposo Carlos Roberto Iranzo, que denunció el caso a la Guardia Civil, llevaban 14 años casados y más de una década residiendo en la urbanización Cañapar. Su vida dio un brusco giro el miércoles 26 de octubre. Ese día la mujer fue atacada por un felino de color tierra al que fotografiaron tres meses antes para justificar sus quejas al ayuntamiento por la molesta colonia de gatos que se asentaba junto a su chalé atraída por dos contenedores de basura. Pese a las reclamaciones del viudo de Adriana, no se han cambiado de ubicación después del fallecimiento de la vecina.

«Se lo encontró en la encimera al abrir la puerta de la cocina y le mordió en el brazo derecho», describió Carlos. Como no parecía grave, se curó en casa con agua, agua oxigenada y yodo. Al día siguiente, Adriana pasó el día con normalidad, pero el viernes tuvo un pico de fiebre y acabó desplomándose. Carlos alertó al centro médico de Turís y los médicos que se desplazaron activaron un protocolo de ictus.

Una vez estabilizada, evacuaron a la mujer al Hospital de Manises. Pero empeoró en poco tiempo. Sufrió dos paros cardiacos y el tercero ya no lo superó. El tercero ya no lo superó. Una médico certificó su muerte el sábado 29 de octubre por una razón diferente al ictus: una sepsis, como causa inmediata, y la mordedura de gato, como causa intermedia o detonante.

Este mal, conocido también como septicemia, se produce cuando el sistema inmunológico produce una reacción ante organismos infecciosos desmesurada. Esta respuesta adversa acaba afectando a órganos vitales hasta producir la muerte.

El día que la víctima se desplomó en su casa, el gato que le mordió apareció en el garaje y Carlos decidió retenerlo, pero a los pocos días el felino se escapó. Hace unas semanas fue localizado y capturado en el chalé de otra vecina. El Ayuntamiento de Turís ha confirmado que el animal no sufre rabia ni es portador de una infección letal y, por tanto, no ha sido sacrificado.

Más de un millar de casos

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), la sepsis acaba cada año con la vida de alrededor de 330 personas en la Comunitat. Sólo el Hospital Doctor Peset trata unos 900 casos al cabo del año. Allí trabaja el doctor Rafael Zaragoza, coordinador de una de las pocas unidades especializadas en esta enfermedad en España. «El detonante puede ser desde la mordedura de un animal, un corte, una infección de orina, una meningitis...».

Según el experto, «hoy por hoy resulta imposible predecir quién es propenso a la peligrosa reacción del organismo. Hay gente que está más predispuesta genéticamente, pero la investigación en este punto está en mantillas». Lo que sí se puede es frenar el efecto letal de la sepsis y para ello el consejo es sencillo: «Al mínimo signo de infección, venga como venga, acudir al médico, pues un antibiótico a tiempo basta».

Según el doctor Zaragoza, «si la sepsis se trata en la primera media hora tras la infección el riesgo de morir es del 5%, pero ese peligro aumenta un 7% cada hora que transcurre». Es lo que le sucedió a Adriana. Pasó muchas horas sin un tratamiento adecuado a su infección y cuando la sepsis hizo su efecto ya era demasiado tarde. En la Comunitat funciona hoy un sistema de alerta automatizada entre hospitales para tratar la sepsis a partir de los primeros síntomas. Y las alarmas revelan tres casos positivos al día sólo en el Hospital Doctor Peset.