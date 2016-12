Una Navidad sin hogar

Fernando lleva dos años en la calle, tuvo que irse de su casa porque era alcohólico, tiene 49 años y su mujer e hija no saben que es una de las 600 personas sin techo de la ciudad de Valencia. «Me levanto cada día por mi hija y doy gracias todas las noches a la Virgen por estar vivo», dice Fernando mientras besa una cadena que lleva en el cuello. Hace tiempo que dejó de dormir con una navaja al lado y a pesar de todo «siempre intento repartir lo que tengo a gente que está mal, si tengo un bocadillo entero le doy la mitad a otro que sé que también lo necesita y él hace lo mismo conmigo».

Rais Fundación realizó una campaña para conocer la situación de las personas que viven en condiciones extremas de pobreza en la ciudad. Los voluntarios de la organización salieron a la calle durante tres noches continuadas por los diferentes distritos y barrios, localizaron a más de 600 personas sin hogar. De ellas, 404 viven y duermen en la calle y solo el 1'4% acude habitualmente a albergues o centros de acogida.

Fernando lleva dos años sin probar una gota de alcohol pero no tiene recursos para salir adelante. Ha aprendido a sobrevivir a la ley de la calle aunque asegura que nunca le ha hecho daño a nadie. Sufre constantes ataques y algunos días le roban lo poco que ha conseguido de limosna o el bocadillo que alguna amable persona le ha comprado. Se queda sin nada. Ahora que el invierno ha llegado reza por seguir con vida. El año pasado en Valencia murieron tres personas mientras dormían en la calle, las bajas temperaturas ponen en peligro las vidas de las personas sin hogar.

La mayoría viven en una situación muy alta de vulnerabilidad, han perdido a sus familiares, a su apoyo social y están solos, viven en una situación límite constante. Cada día que una persona sin hogar pasa en la calle aumentan sus probabilidades de seguir debido a la desprotección a la que están expuestas. Su esperanza de vida disminuye; mientras que la población general vive una media de 80 años, estas personas 52 años.

Según Mariola Bruixola, psicóloga del centro de acogida 'Ciudad de la Esperanza', los problemas más comunes de las personas que viven y duermen en la calle son depresión, ansiedad y adicción a las drogas, sobre todo alcohol. Más de la mitad padecen graves problemas de salud. La mayoría son «hombres de mediana edad sin formación», añade.

Siete años es el tiempo que lleva José viviendo en la calle. Nunca ha dormido en un albergue y no ha recibido ayuda de ningún tipo. Con 41 años, puede que ya no salga de ella. «Van pasando los días, los meses y tu situación es la misma o peor», dice acariciando a su perro. No tiene familia, no tiene amigos ni nadie a quien acudir. Se relaciona con personas que, como él, intentan sobrevivir y a diferencia de Fernando, ha perdido la esperanza.

El papel decisivo de Casa Caridad

La soledad es la peor de las torturas en fechas como estas. Por ello asociaciones como Casa Caridad en Nochebuena, Navidad y Fin de Año ofrecen un menú especial en el comedor social para todas las personas que no tienen un lugar al que ir. Desde la asociación aseguran que abren todos los días de fiesta y reciben al doble de personas de las que alojan habitualmente, unas 200 acuden el día 25 para tomar un plato caliente.

Muchas personas pasarán las fiestas bajo el frío sin tener acceso a un albergue, ya que en gran medida, el consumo de drogas provoca que muchos sean expulsados de pisos o programas de alojamiento. En asociacioes como Ciudad de la Esperanza o San Juan de Dios, aseguran que «las condiciones para poder acceder muchas veces son mínimas» como que sean autónomos física y psicológicamente o como señala Rais Fundación, «que no acudan ebrios o habiendo consumido sustancias tóxicas y que cumplan normas de convivencia». Casi todos los albergues acogen a las personas a través de los Servicios Sociales o del Ayuntamiento y también de parroquias previo informe de los técnicos.