El PP denuncia que tres fundaciones actuaron como una sin tener aprobación

«El objeto de esta comunicación es notificarles que la fundación Valencia Crea ha sido absorbida por la fundación InnDEA. La fecha de efecto de la fusión ha sido acordada para el 1 de septiembre». Es parte de la carta que el concejal de Participación, Jordi Peris, remitió a los proveedores y clientes de InnDEA el pasado 15 de julio para anunciarles la fusión de estas dos entidades municipales y comunicarles los nuevos datos fiscales para la emisión de facturas.

Un proceso que el grupo del PP en el Ayuntamiento ha denunciado al no contar con la autorización del Protectorado de Fundaciones de la Comunitat Valenciana, que depende de la Generalitat. En concreto, según la concejal popular Beatriz Simón, tres fundaciones -se suma también el Observatorio por el Cambio Climático- han estado actuando desde el pasado julio, y hasta ahora, como si fuera una única entidad a pesar de no tener la aprobación del organismo de la Generalitat, que se habría recibido esta misma semana (aspecto que no ha sido confirmado por el Ayuntamiento). De hecho, las críticas se dirigen también hacia el gerente de InnDEA, Rafael Monterde, que ha ejercido como responsable de las tres entidades sin estar facultado para ello, lo que, a juicio del PP, podría constituir una ilegalidad.

Según explicó Simón, la fusión (anunciada por el tripartito a finales del año pasado) cuenta con el visto bueno de los patronatos, excepto en el caso del Observatorio, pero no así con el del Protectorado y, por tanto, no existe una escritura pública de fusión que también deben validar los patronos. La Ley 8/1998 de Fundaciones de la Comunitat Valenciana establece en su artículo 24 que para una fusión se requiere «el acuerdo de las fundaciones interesadas, el cual deberá ser notificado al Protectorado, que podrá oponerse por razones de legalidad y mediante acuerdo motivado».

Formalizar la escritura

Además, la normativa contempla en el apartado b de este mismo artículo que tanto la absorción como la creación de una nueva fundación «deberá constar en escritura público». Según detalló la edil popular, «hemos solicitado dicho documento y no ha habido respuesta».

En este sentido, Simón comentó que en la comisión municipal celebrada en octubre el concejal Jordi Peris dio por hecha la fusión. Sin embargo, en la reunión del patronato del 4 de noviembre, el secretario desmintió este hecho y confirmó que el convenio firmado en noviembre de 2015 para facilitar las acciones vinculadas con la fusión -y que contó con el visto bueno de los dos grupos de la oposición- no facultaba para realizar acciones de gestión interna, como sí ha hecho Monterde, según la denuncia popular.

Mientras, desde el Ayuntamiento, fuentes de InnDEA indicaron que la fusión entre esta fundación y Valencia Crea se hizo el 1 de septiembre tras ser aprobada por el patronato de la entidad. Señalaron que el convenio sí que permitía efectuar gestiones internas. Respecto a la absorción del Observatorio del Cambio Climático, explicaron que está en proceso aunque «el plazo de actuaciones para 2017 ya apunta a un trabajo coordinado».