Una media sonrisa de 50 millones

valencia. Médicos del Hospital General, falleros, clavarios de Quart de Poblet, visitantes de la Ciudad de las Ciencias (para que luego digan que el complejo no atrae ganancias.), alumnos de un instituto de Elche, festeros de una peña de Alicante, falleros. El espectro de premiados ayer por la suerte del Sorteo Extraordinario de Navidad en la Comunitat Valenciana fue así de amplio. Con escenarios tan dispares como el centro comercial El Saler, emblema de compras navideñas y consumismo, o la humilde barriada valenciana de la Fuensanta, una de las zonas urbanas más deprimidas de la ciudad. En total, algo más de 50 millones para la región, muy lejos de los 349 millones en décimos consignados en la Comunitat y de los 307 vendidos, pero cuanto menos por encima de los ya exiguos 44 millones que el sorteo dejó el año pasado. Lo suficiente para que mucha gente esboce hoy, al menos y pese a que el Gordo pasó de largo, una media sonrisa.

El segundo premio fue este año el 'gordo' para la Comunitat. Más de la mitad del botín de la fortuna del 04356 se fue para la administración de lotería del centro comercial el Saler, que hizo honor a su nombre: 'La brujita generosa'. Aunque los agraciados no se acercaron ayer por allí. La lotera del establecimiento (Amparo Alarcón, apenas con un mes al mando del negocio) explicó que el grueso del premio se lo llevaron, la mayoría en verano, los visitantes del cercano complejo de la Ciudad de las Ciencias. Otro motivo para convertirse en un imán turístico...

No muy lejos, hasta la administración de lotería del número 173 de la avenida del Puerto se iba un pellizco de 1,2 millones del segundo, y luego un reguero de fortuna para Bocairent, Algemesí, Jalance, Benidorm... y así hasta una veintena de municipios de la Comunitat. Y de ese mismo segundo salió la que sin duda es una de las historias del sorteo de este año: la de Mayka y Emilio, la pareja de jóvenes asfixiados por un desahucio y a los que ayer un décimo del 04536 dejó aliviados... y con hogar en Alicante. El segundo también se acordó de una zona golpeada no hace mucho tiempo: Xàbia y los incendios que arrasaron la zona. El estanco de la playa del Arenal repartió 125.000 euros con un décimo del 04536.

Un quiosco de Gandia distribuyó en total 20.000 euros de uno de los cuartos

Torrent vio como el segundo premio dejó 875.000 euros gracias a siete décimos

Benetússer, Alaquàs, Gandia, L'Alcúdia o Benidorm tuvieron suerte con el 22259

Una vecina de Madrid compró en Pedreguer un décimo con el que ha ganado 20.000 euros

Número de contrastes

El segundo fue definitivamente ayer el número de los contrastes. También en España. En Pinos Puente, un pequeño pueblo de Granada agraciado con 56 millones de euros, la fortuna vino nada menos que de la mano de una agrupación con la menor sospecha de capitalismo y consumismo, el Partido Comunista. Y es que el azar y la política no están para nada reñidos.

El 04536 dejó algunos pellizcos también en l'Horta. Paterna, Alaquàs y Torrent fueron algunas poblaciones agraciadas. En Torrent se vendieron siete décimos por terminal. «Hemos entregado un total 875.000 euros y es la primera vez que entregamos un premio tan importante», explicó desde la administración Marta Martínez.

'La bola de la suerte' fue el nombre bajo el que se ocultaba la suerte para el humilde barrio de la Fuensanta. De la administración de la plaza Doctor Berenguer Ferrer salió otro pellizco de siete millones, en forma de 118 series vendidas del 70264, uno de los quintos. Y pudo ser más, porque casi medio centenar de series regresaron a manos de Loterías del Estado, o lo que es lo mismo, más de dos millones que se evaporaron. Aún así, la alegría no se quedó sólo en el barrio. El jolgorio de la Fuensanta llegó a empleados del próximo Carrefour Gran Turia, sanitarios y otros empleados del Hospital General, clavarios de Quart de Poblet o falleros de Vicente Castell Maiques, una modesta comisión de la barriada. Dinero bien repartido.

Historias con moraleja

El tercer 'epicentro de la fortuna' ayer en la Comunitat se vivió en tierras ilicitanas. Siete millones cayeron en Elche con el 91917, otro de los quintos. Y aquí, otra vez con una escena repetida en estas fechas. Quizás desde ahora alguno se lo piense más a la hora de 'espantar' a los clásicos escolares que rodean a los padres con talonarios de lotería en la mano 'para el viaje fin de curso'. La cantinela que muchos espantan con el manido 'no llevo suerte' y que ayer convirtió a muchos progenitores y profesores del Instituto de Enseñanza Secundaria Severo Ochoa de Elche, si no en millonarios al menos sí en 'más adinerados'. De los alumnos de segundo de Bachillerato del IES y las papeletas de su anhelado viaje fin de curso salieron 1,4 millones.

El sentimiento tampoco es ajeno a otra de las historias entrañables que deparó ayer la cita con el sorteo de Navidad. En esta ocasión con el 07211, uno de los dos cuartos. La fortuna llegó a la Comunitat en forma de 4,2 millones para Benidorm, Pedreguer, Quart de Poblet o Gandia. Pero el sentimiento brotó en la peña El Ravalell de Bolulla.

Uno de los miembros de la agrupación festera eligió el número con un precioso motivo: coincidía con el nacimiento de su fija el 7 de febrero de 2011. Y el cariño se tradujo en una lluvia de tres millones para este pequeño pueblo de Alicante, con participaciones para la mayoría de vecinos del municipio.

Con el 07211 se confirmaron otras dos constantes en los sorteos de los últimos años: la preponderancia de los números vendidos en terminal y lo mucho que viajan los premios. Por ejemplo, el 'Kiosko La Ducal' de la playa de Gandia repartió 20.000 euros. El único décimo vendido por terminal puede haber viajado a cualquier lugar de España, al ser el punto de venta habitual para los bañistas.

Y además repite suerte: la administración ha repartido tres premios de Navidad en los últimos cinco años. En 2012 vendieron 10 décimos del Gordo y el año pasado repartieron dos billetes del tercer premio, en esta ocasión a una clienta de Toledo. Repetimos: otra razón para hacer turismo en la Comunitat Valenciana.

En Pedreguer se vendieron también por ventanilla décimos de este 07211. «El último se lo llevó ayer mismo (por el miércoles) una vecina de Madrid que estaba de paso por la localidad», explicaron desde la administración. Aunque ese décimo, en la capital de España, fue una gota de agua dentro del océano de millones que dejó el Gordo, el más esperado. Pasó de largo por la Comunitat, o mejor no se marchó de Madrid tras ser cantado casi a las 12 del mediodía, cuando media España se dormía tras casi más de una hora sin premios. El 66513 se vendió íntegramente en Madrid, con el 13 como terminación por primera vez en su historia, aunque acabó viajando a mil y un confines de España, como a Barcelona, de la mano de una lotera que tradicionalmente busca 'números feos' por todo el territorio. Cuarenta millones para el barrio del Raval. Y es que la fortuna no entiende de procedencias, ni de colores, que pensará algún merengue.

Presentadora y premiada

Entre las anécdotas, otra vivida en Madrid. La lotería suele tocarle a gente anónima, pero a veces, una cara conocida se cuela entre los premiados. Es el caso de la presentadora del tiempo de Telemadrid Elena Miñambres. Conocida en toda España por haber presentado antes el tiempo en Cuatro o en 13TV, la periodista ganó ayer un buen pellizco con el Gordo.

El 'premio de bronce', los 500.00 euros a la serie del tercero, tampoco se acordaron de la Comunitat. El 78748 se marcharon íntegros para San Adrián, un pequeño pueblo de Navarra famoso por sus espárragos al que desde ayer los buscadores de internet darán más renombre por los 82 millones que el dígito dejó entre sus vecinos.

El sorteo no estuvo ajeno de guiños a los más supersticiosos. Y se podría decir que hasta las recientes inundaciones también trajeron suerte. En San Pedro del Pinatar (Murcia), muy castigada por el temporal de comienzos de semana, se vendió algún décimo nada menos que de un cuarto y dos quintos premios: 59444, 22259 y 19152.

Y si antes se hablaba en esta crónica de que el sorteo se echó una 'siesta', sin embargo fue tremendamente madrugador. Muchos aún estaban con la legaña a cuestas, o con el claxon del atasco matinal como banda sonora de fondo, cuando a las 9.15 horas hizo su aparición el primero de los premios, un cuarto (59444), con un pellizco para la Comunitat. O una 'peladilla', se podría decir usando el tópico fácil: 260.000 euros viajaron a Casinos (la mayoría, una serie, para la patria de este clásico dulce garrapiñado), Alicante, Gandia o Alzira.

Ocho años consecutivos

Con los quintos llegó el culmen de la media sonrisa, el echar mano de aquello de 'esta muy repartido' y el sinfín de risas, champán y palmas por centenares de municipios de la Comunitat en los que, sin embargo, hoy todo el mundo volverá a levantarse temprano para ir a trabajar. El más 'generoso' fue el 22259, con una interminable cifra de localidades tocadas por la fortuna como Benetússer, Alaquàs, Gandia, L'Alcúdia, Bigastro o Benidorm.

La suerte fue especialmente intensa para Dénia, con 60.000 euros vendida en forma de una serie entera. Y, como no, Manises. Y, como no, la administración de lotería número tres, fiel a su cita con la suerte. «Es el octavo año consecutivo en el que damos un premio en el sorteo extraordinario de Navidad», explicó Francisco, uno de los copropietarios del negocio. Ayer fueron otros 60.000 euros.

En 2011, la misma administración fue el origen de 796 décimos que llenó de fortuna el PP y a nombres propios como Carlos Fabra, Alfonso Rus, Enrique Crespo... De fortuna, o no, según se mire. Pero esa ya es otra historia...

Otro pellizco de alegría llegó con el 19152. Uno de los premios 'menores', otro quinto', supuso una auténtica explosión de reparto de dinero. «Riego de millones por aspersión», como titularon ayer las crónicas de algunas agencias. Ávila, Guadalajara, Jaén, Burgos, A Coruña, Madrid, Murcia, Segovia, Toledo, Asturias... fueron algunos de los destinos a nivel nacional. En la Comunitat, idéntico rosario de destinos. Catarroja, Picanya, administraciones de Valencia de la avenida de Burjassot, avenida del Cid o Blasco Ibáñez, Benidorm, Catral, Pinoso... con cifras de entre 6.000 y 12.000 euros, nada para jubilarse pero, sí de nuevo para esbozar media sonrisa y darse al menos un homenaje estas Navidades. En total, 54.000 euros para la región.

Otro de los quintos, el 60272, tampoco se olvidó de la Comunitat. Un total de 90.000 euros repartidos en décimos y papeletas por Mislata (60.000 euros), Benidorm, Elche o Carpesa. El último suspiro de fortuna llegó con el 03371, de nuevo un quinto, esta vez con 42.000 euros para Torreblanca (Castellón fue la gran olvidada de la cita navideña, al recibir un montante total de apenas 256.000 euros), Alcàsser o Montesinos.

El último de los quintos, el 68981, sí decidió no dejarse ver en la Comunitat. Y a la una del mediodía, como ocurre cada mediodía del 22 de diciembre, los cientos de miles de valencianos que no vieron ni un céntimo se desearon eso de «que no nos falte la salud».

Final feliz

Los hay que se quedan con mensajes e historias no menos ilusionantes. «Ya nos ha tocado la lotería», subrayaban ayer muchos habitantes del pequeño municipio de Lerma, en Burgos. Y lo hacían antes de que las bombos empezaran a girar en el Teatro Real. La prueba de que, en la vida, ni mucho menos todo es el dinero.

Los oriundos del lugar subrayaban así la historia del niño de 10 años localizado unas horas antes junto al río Arlanza, a su paso por el municipio burgalés, después de pasar diecisiete horas desaparecido de su domicilio, al que no regresó tras salir de clase a las 15.30 del miércoles. La alcaldesa, Celia Izquierdo, repitió su alegría con una frase muy apropiada ayer, pero sin acordarse de décimos ni de 'gordos': «A nosotros ya nos ha tocado la lotería».