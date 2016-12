El Hospital La Fe cierra un centenar de camas para ajustar las vacaciones del personal

El Hospital La Fe ha decidido el cierre de un centenar de camas para ingreso en áreas de atención de adultos, pediatría y críticos desde el viernes, según confirmaron el jueves los representantes del sindicato CC.OO en el centro sanitario. La formación sindical señaló que la dirección del hospital comunicó ha comunicado la decisión esta semana a la junta de personal.

La dirección del centro sanitario confirmó la decisión señalando que responde a la necesidad de ajustar «las vacaciones del personal con los días que les corresponden, para conciliar los derechos de los trabajadores con la garantía de atención a los pacientes». Recalcaron que la reorganización se plantea para «una mejor atención de los pacientes y para que el personal pueda disfrutar de sus días libres de forma ordenada».

La «reagrupación» de camas afecta a «un 9%» de la capacidad del hospital, que cuenta con un millar de plazas de hospitalización. Además advirtieron de que en el periodo navideño, como en otros épocas de vacaciones, la actividad quirúrgica se reduce y, por tanto desciende la necesidad de camas.

Los representantes de CC.OO concretaron que la medida llevará a rebajar «76 plazas para hospitalización de adultos, una decena para pacientes infantiles y entre seis y 10 en la zona de críticos». La formación sindical considera que contar con menos camas puede conducir al «taponamiento del servicio de Urgencias», pues si se da el caso de que no puedan ser derivados a planta quedan en el servicio de atención urgente.

No comparten la valoración de la dirección del hospital respecto a la actividad quirúrgica porque consideran que las intervenciones no son la única razón que lleva a un ciudadano a un centro sanitario: «La actividad quirúrgica no es el 100% de lo que se atiende en el hospital», aclararon desde la formación sindical. Recalcaron que la «gente se pone enferma por muchos motivos y no sólo para ser operado».

«Problemas respiratorios»

En este punto fijan la atención en que en estas fechas «de frío» -aun cuando este año todavía la gripe es casi inapreciable- suelen aparecer los casos de «problemas respiratorios». Esta circunstancia acostumbra a llegar acompañada de una mayor afluencia de enfermos a Urgencias. CC.OO menciona también el cierre de los centros de salud a las cinco de la tarde como otro factor que puede incrementar la afluencia de pacientes a los hospitales. La dirección de La Fe mantiene que la media de hospitalizaciones «procedentes de Urgencias ronda el 10%».

A las consecuencias que afectan de forma directa a los pacientes desde CC.OO añaden las que corresponden al ámbito del personal.

Los profesionales se ven en la tesitura de tener que asumir más trabajo porque «no se sustituye a los que están de vacaciones» y aseguran que hay ejemplos de profesionales que ya tienen muchas horas libres acumuladas que no han podido disfrutar por anteriores periodos de descanso.