Ciudadanos se une a Ribó y rechaza anular un acuerdo contra Barberá de septiembre

valencia. El grupo municipal de Ciudadanos unió ayer sus votos en el pleno a los del gobierno tripartito para rechazar la petición del PP de que se anulara un acuerdo adoptado el pasado septiembre contra la fallecida exalcaldesa Rita Barberá. El portavoz de la primera formación, Fernando Giner, alegó que resultaba «complicado asumirla desde el punto de vista jurídico y técnico».

En su primera intervención, el portavoz de los populares, Eusebio Monzó, recordó que la moción defendida el 29 de septiembre por la socialista Sandra Gómez pidió a Barberá que renunciara a su acta en el Senado para «salvaguardar la dignidad de la representación de los valencianos y devolver la normalidad democrática a nuestras instituciones». Por aquel entonces, la exalcaldesa no había declarado todavía en el Tribunal Supremo en calidad de investigada por el caso Taula.

«No pretendemos rendirle homenaje porque eso lo hicieron los miles de valencianos que acudieron a este Ayuntamiento, ni leer la relación que proyectos que realizó por Valencia, ni tampoco su papel como presidenta de la Federación Española de Municipios», enumeró el concejal Monzó.

«Este legado no va a quedar empeñado por las informaciones que salieron y las que puedan salir. Su amor por esta ciudad hizo a muchos de nosotros orgullosos de sentirnos valencianos. Tampoco queremos defender la presunción de inocencia. Sólo queremos defender la dignidad de los representantes valencianos. Vivimos en un Estado de Derecho y una persona no puede ser condenada cuando no ha tenido la oportunidad de ser juzgada», defendió.

El edil finalizó su primer turno afirmando que no «hablamos de cuestiones económicas sino de honor, algo muy serio para nosotros. Por eso debe dejarse sin efecto la mención a la reprobación y la renuncia a su acta de senadora».

El portavoz municipal de Ciudadanos, Fernando Giner, dijo por su parte que resulta «complicado de asumir desde el punto de vista jurídico y técnico retirar un acta, que al final es una documentación pública». El concejal añadió que dejar «sin efecto el acuerdo es de difícil encaje y carece de sentido porque queda sin efecto la petición», en referencia al fallecimiento de la exalcaldesa el pasado 23 de noviembre.

Giner finalizó diciendo que Les Corts o el Senado «no han planteado iniciativas similares», para añadir que no deseaba entrar en la «cuestión política» e insistir en que constara en el acta el pésame por la muerte de Barberá, dado que no había podido hacerlo en el pleno extraordinario que se convocó al efecto.

El alcalde Joan Ribó dijo por su parte que deben separarse los «temas políticos y judiciales del respeto a las personas que ya no están con nosotros», para añadir que se reafirmaba en «un acuerdo casi unánime», en referencia a que en septiembre también recibieron el apoyo de los ediles de Ciudadanos.

Anunció que ha escrito una carta a la familia de la exalcaldesa para ofrecerles que se haga un retrato de Barberá que forme parte de la colección de primeros ediles. «En ese nivel el máximo respeto y todo lo que haga falta, pero el motivo de septiembre es el mismo que se mantiene a nueve de los concejales del grupo popular como investigados. Además, lo que plantean es innecesario porque la muerte cierra las causas judiciales». Monzó replicó que no «tiene que ver con una cuestión legal; pedimos que deje de tener efecto y no hablamos de la situación procesal de los nueve concejales».