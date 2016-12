Movilidad quiere eliminar las carpas en Barón de Cárcer

La concejalía de Movilidad Sostenible quiere eliminar las carpas falleras de la avenida de Barón de Cárcer. Esta medida afectaría a las veteranas fallas Linterna-Na Robella-Barón de Cárcer y Avenida del Oeste.

Los directivos se enteraron de la decisión justo el día antes de celebrarse la asamblea de presidentes y a sólo nueve días para que se cierre el plazo para presentar la petición de permisos.

Los presidentes recibieron una llamada de técnicos municipales de Cultura Festiva, aunque la restricciones al parecer proceden de Movilidad Sostenible.

«Nos dijeron que Convento Jerusalén ya no pone la carpa de la calle Xàtiva y que tampoco quieren en Barón de Cárcer, pero no tiene sentido, porque en la calle Xàtiva quedará toda la vía libre, pero en Barón de Cárcer plantamos falla dos comisiones. No tiene sentido quitar las carpas cuando ya están las fallas y se corta la circulación en la zona centro», comentaron Paco Mestre y Juan Enrique Gómez, presidentes de Linterna y Avenida del Oeste.

Recuerdan que dejan paso libre con un carril y otro de la EMT y que tienen más de 250 falleros y no es fácil reubicar las carpas.

A la falla Linterna les proponen ir a una plaza entre calle Yedra y Mallorquins, «pero este año dejábamos este sitio a La Mercé y justo nos pasa cuando plantamos en Primera A», indican. A Avenida del Oeste les daban de alternativa la calle Escolano, «pero tiene árboles y tampoco podemos en la placeta del parking del Oeste porque no se pueden hacer agujeros». Además, esto supondría tener que gastar otra vez dinero en un informe de un ingeniero para reubicarlas.