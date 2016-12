Los hosteleros protestan por la prohibición de aparcar en el carril bus en calles de Ruzafa

valencia. «Seguro que nos perjudicará». Diego Infante, presidente de la asociación de hosteleros de Ruzafa, respondía ayer de esa manera a la decisión del Ayuntamiento de señalizar con línea continua el carril bus de las calles Matías Perelló y Los Centelles, además de colocar unos pequeños pivotes de caucho con el propósito de segregar más este espacio. La medida se extenderá a otros barrios en los próximos meses, adelantó el edil de Movilidad, Giuseppe Grezzi.

El caso es que el carril bus de estas dos vías, que atraviesan toda la parte sur del barrio, servía por las noches como estacionamiento por parte de vecinos y clientes de los restaurantes de Ruzafa. Ninguno de los tramos estaba señalizado, aunque el Ayuntamiento permitía el parking por la escasez de plazas. Desde ayer, cuando acabaron de pintar, concluyó el «proceso de segregación del carril reservado» a la EMT, taxi y motos, con la «finalidad de garantizar la agilidad del transporte público y evitar el estacionamiento indebido», según informó la concejalía de Movilidad.

«De día no estaciona nadie, pero de noche sí que es muy utilizado», indicó la presidenta de la Federación de Vecinos, María José Broseta, quien como Infante señaló que desconocía la nueva medida del Ayuntamiento en materia de tráfico. En ambas calles no estaba señalizado el aparcamiento nocturno, aunque lo cierto es que se ha permitido desde hace años.

Ruzafa adolece de «plazas de estacionamiento y el único parking de la zona, en el mercado municipal, no es suficiente los fines de semana por las noches», observó el presidente de los hosteleros. En el comunicado del Consistorio se señala que el aparcamiento en «carril bus solo está permitido donde se indica con señalización y no era el caso de estas vías, por lo que no cambia su naturaleza: ni estaba permitido aparcar ni tampoco se permite en adelante». Por estas calles pasa el 15, el 90 y el N90 en cuanto a las líneas de la EMT. La señalización permite el parking desde las 22 horas hasta las ocho de la mañana del día siguiente, aunque no estaba así reglamentado en estas vías. Eso sí, la costumbre de vecinos y clientes de locales de hostelería era aceptada por el Consistorio.

La presidenta vecinal comentó que la entidad está dispuesta a «negociar un cambio en los horarios», respondiendo así a las peticiones de colectivos como los taxistas. Eso sí, sin la supresión total. En el caso de Matías Perelló y Los Centelles, apuntó que habría sido suficiente un control por parte de la Policía Local en las zonas de las paradas.

«La elección de estas calles para la instalación de estas primeras medidas de segregación se ha tomado por consenso entre los técnicos municipales y la EMT, por reunir tanto las dimensiones necesarias para poder albergarlas, como por ser unas vías en las que se producía especialmente la parada y el estacionamiento ilegal durante las 24 horas del día», señaló el Consistorio.