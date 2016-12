Ribó no descarta la instalación del CaixaForum en el edificio de los Docks

"Trabajamos para rescatar la concesión de estos edificios, pero lo que tenemos claro, es que su uso no será comercial si no de carácter cultural y uso ciudadano", ha asegurado el alcalde.

El alcalde de Valencia , Joan Ribó, ha señalado este miércoles que el uso del edificio de los Docks del puerto no será comercial, sino de carácter cultural y ciudadano, y no ha descartado que se convierta en la ubicación del CaixaForum que puede abrir en la ciudad la Fundación la Caixa.

Victor, mejor cualquier cosa que no decida la izquierda rencorosa, catalanista, ha y por cierto dimeque defendeis? La miseria que los regimenes comunistas dejan a su paso o los 10.000 millones de muertod de Stalin?

Que pesado eres víctor con el pp. Callate ya tio

Hi ha un Caixaforum a Madrid i ací a València no en podrà haver un... Si al final els més independentistes de tots són la dreta rància valenciana que volen independitzar ells a Catalunya. No la poden vore ni en pintura.



mejor algo de banco de valencia........no, peperos?

¿pero no lo iba a llenar de refugiados?

ribo enterate no hay vacunas de la gripe en los ambulatorios, esto cada dia es mas venezuela¡¡¡¡¡¡¡¡¡



dale las gracias al pp.

si sucre o victor o pa dur, mas niks catalanufos¡¡¡



ay panca, pancastellanista, si es queeeeeee

Todo lo que huela a catalanista, a este sujeto le parecerá correcto.



No sebeu res més que repetir lo del catalisme i tot per crear polèmica i el valencià no es parle perquè no vos interessa res ni gaire la nostra cultura i comença per l'idioma valencià.. Amunt Ribó

Me parece perfecto que se utilice para evitar su deterioro y la Fundación de La Caixa es una opción interesante. Lo que podrían intentar es usar las bases de los equipos de la Copa América para la ciudad.

Entre una discoteca y un centro cultural de la Caixa, no parece que haya duda. La Caixa tiene dinero y hara algo que merezca la pena, como lo han hecho en Madrid. De lo que no estoy tan seguro es del Museo del Mar, que no sabemos para qué sirve ni cuanto nos va a costar. Seguramente para colocar amiguetes a precio de oro. Cultureta valenciana.

tu eres más de cultureta madrizleña, una sala para bailar un buen chotis, eh, chulazo?