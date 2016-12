Ampar Cabrera escribirá los versos falleros

Los Presidentes quieren que los versos del libro fallero los escriba Ampar Cabrera. En una Asamblea que se prolongó hasta las 1.30 horas de la madrugada, las fallas dejaron bien claro, por una amplia mayoría, que desean que los versos que loan a las falleras mayores de valencia los siga escribiendo el ganador del concurso de llibrets Bernat i Baldoví, organizado por lo Rat penat.

Del total de 183 votos emitidos, 119 votaron a favor de esta opción y sólo 57 crear un concurso nuevo de Junta, tal como lo proponía la directiva. Hubo 4 votos nulos y 3 en blanco.

El Concejal de Cultura Festiva recordó que esta decisión es válida para este año, ya que este tipo de concursos, como Playbaks, beleres y en este caso versos, se revisan cada edición,

Por otro lado los presidentes también decidieron que los jurados de falla realicen un curso nuevo con el temario preparado por la Jjunta con un total de 95 votos, 40 de elloa para dejar el sistema anterior y 39 pedían crear este curso nuevo, pero con la variante de someterlo a examen.

La última Asamblea fallera del año no se libró de la polémica de los versos del libro fallero. Los presidentes de falla y la directiva de la Junta Central Fallera abrieron un debate que subió la temperatura de la sala. Presidentes a favor y en contra de mantener los versos del Premio Bernat y Bardoví, o de crear un nuevo concurso desde la Junta, se enzarazaron en una dialéctica que ocupó la mayor parte de la Asamblea. Miquelo García, directivo de la falla Bilbao, indicó que no se creía que la cuestión de fondo fuera democrática si no política e incluso indicó Fuset «que le deben estar oprimiendo mucho desde arriba». García recordó que la realidad social «es que el 80% de los llibrets de fallas se escriben con la normativa de la RACV» y propuso que si de verdad quería ser equitativo que «todo el libro fallero respetara la pluralidad».

Desde la falla Poeta Alberola explicaron, por contra, que votar este asunto podía ser una oportunidad para las personas que escriben en lengua valenciana pero que no han tenido ocasión de hacer libros falleros. Sin embargdo, en Isabel la Católica opinaban que los 113 años de trayectoria del concurso de Lo Rat Penat merecían un respeto y su presidente Rafa Ferrando añadió que igual que en el Cant de L’Estoreta «nadie hace un concurso alternativo al de la Plaza del Árbol, tampoco habría que hacerlo de los versos».

En Reino de Valencia, Joan Ramírez, indicó que no está bien traer una alternativa de concurso sin haber consensuado las bases, y dijo que en la Asamblea de 2015 los residentes ya dejaron claro lo que querían. También explicó que si se quiere la pluralidad del libro fallero, que se haga un Consejo Editorial de todos los colaboradores.

En la Comisión de San Marcelino, Julio Torras dijo que no le parecía bien que se rompiera la conviviencia de las dos sensibilidades, aunque luego matizó que un opositor no se cuestiona en que normativa se presenta. Por su parte, Antonio Villena, de la falla Plaza del Árbol, dijo que en la Asamblea «no somos ni filólogos ni políticos, pero tampoco hay que tener miedo a someter el tema a votación».

El concejal de Cultura Festiva, Pere Fuset, quiso dejar claro que era la primera vez que se daba la oportunidad a los presidentes de votar los versos del libro fallero y añadió que la línea roja era respetar la pluralidad linguística. También dijo que estudiará distanciar la celebración de los plenos y las asambleas para que los presidentes puedan rebatir estos temas en las bases falleras.

El edil, además, ya anunció que nada más se quemen las fallas 2017, planteará la celebración «de un congreso fallero, se verá en que términos y se estudiarán las condiciones de la convocatoria».

En cuanto al jurado de fallas se votó entre mantener las bases anteriores, hacer que el jurado realice un nuevo curso con el temario creado este año y la tercera opción era que después de este curso tuvieran que aprobar o pasar un test.

Pero esta no es la única polémica que tiene sobre la mesa la Junta. En la noche del lunes presentó su dimisión el delegado de Festejos, Francisco Sivera, que llevaba 14 años trabajando en el área. Explicó que no estaba de acuerdo con las formas de coordinación y trabajo que se vienen realizando desde que entró la nueva directiva. Aclaró que no era por cuestiones ideológicas, sino porque se programaban cosas sin haber recibido él previamente información. A pesar de ello, Sivera ha recibido apoyo de los presidentes de Benicalap para seguir como delegado del sector y él añade que seguirá como vocal de Festejos en la Junta y colaborando en la narración de la Ofrenda.

Los colectivos falleros consultados aseguran que la mejor norma que puede haber es que no haya ninguna. Eso sí, advierten que otra cosa es que haya recomendaciones sólo para cuestiones de etiqueta.

Tras la reprobación de los presidentes al concejal de Cultura Festiva, Pere Fuset, el edil dejó claro que la directiva no va a crear nuevas normas y que serán los presidentes los que tendrán que lanzar propuestas o dejar las cosas como están.

El presidente de la Interagrupación, Jesús Hernández, opina que «no tienen que haber normas. Lo único que se puede admitir son recomendaciones estrictamente de protocolo, es decir, advertir si a un determinado acto hay que ir de etiqueta o con la indumentaria valenciana». Hernández añade que «no son necesarias nuevas normas porque las jóvenes que nos representan saben perfectamente cómo deben acudir a los sitios. No soy partidario de que se marque nada. Y en los casales siempre ha habido un gran respeto por las mujeres».

Desde la Federación de Fallas de Primera A, su presidente, Francisco Romero, indica que «una cosa es que vayan a acudir a un sitio que no conocen y les adviertan de que tienen que tener cuidado, por ejemplo, a la hora de vestir porque hay un escenario demasiado alto y otra cosa es que haya normas».

Las comisiones de la Federación de Especial, en cambio, han preferido no pronunciarse sobre la conveniencia o no de las normas. Aseguran que es algo que deben de decidir los presidentes en asamblea.

Desde el Círculo de opinión Bunyol d'Or, su presidente, Ramón Bernabéu, que fue secretario general de la Junta, lo tiene claro. «No deben haber normas. Hoy en día todo el mundo sabe cómo debe comportarse en los actos. Hay mucha diferencia entre dar recomendaciones e imponer unas normas», añade.

Ramón Lluch, presidente de la Federación de Especial Ingenio y Gracia, apunta que «está fuera de lugar que se impongan normas. Nunca debieron de existir. No debe de haber ni recomendaciones ni normas porque las representantes de las fiestas ya saben que tienen que ir acorde al acto y al cargo».

Pero esta no es la única polémica que tiene sobre la mesa la Junta. En la noche del lunes presentó su dimisión el delegado de Festejos, Francisco Sivera, que llevaba 14 años trabajando en el área. Este fallero y delegado de sector de Benicalap explicó que no estaba de acuerdo con las formas de coordinación y trabajo que se vienen realizando desde hace año y medio, es decir, desde que entró la nueva directiva. Aclaró que no era por cuestiones ideológicas, sino porque se programaban cosas sin haber recibido él previamente información, como en los cambios incluidos en el desfile de la Ofrenda o la incorporación de la falla San Vicente-Periodista Azzati al inicio del acto para conmemorar el 75 aniversario de la primera Ofrenda.

No es la primera vez que surgen problema por este asunto, ya que en más de una ocasión los delegados de sector se han quejado a la directiva de la Junta por no recibir información antes de que se proceda a votar algún asunto en el pleno.

A pesar de ello, Sivera ha recibido apoyo de los presidentes de Benicalap para seguir como delegado del sector y él añade que seguirá como vocal de Festejos en la Junta y colaborando en la narración de la Ofrenda.