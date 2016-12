EU exige a Ribó que retire el doble sentido de la Avenida Barón de Cárcer tras varios atropellos

La coordinadora de Esquerra Unida (EU) de la Ciudad de Valencia, Rosa Albert, ha exigido al alcalde de Valencia, Joan Ribó, que retire el doble sentido de la Avenida Barón de Cárcer tras varios atropellos.

Albert ha lamentado en un comunicado que tras un año desde que el actual Gobierno municipal aprobara el doble sentido de circulación de la esta avenida, "sea ahora cuando después de varios atropellos se anuncie que se va a elaborar un informe sobre el origen de la siniestralidad".

"Es decir --ha agregado--, que una vez mas se demuestra la política de improvisación del Gobierno municipal que en este caso es mucho más grave, ya que no solo no se han tomado las mas mínimas precauciones técnicas para abordar un cambio así, sino que además se ha despreciado la opinión de los colectivos ciudadanos y vecinales del barrio". "¿Cuántos accidentes se tienen que producir más para que el máximo responsable del Ayuntamiento tome medidas?", se ha preguntado Albert.

Para la coordinadora de EUPV, "no hay justificación ninguna al intento del concejal de Movilidad de responsabilizar a las víctimas de los atropellos". "Nos parece impresentable que se mantenga esta postura y no se asuma la responsabilidad política que se tiene, que no es otra que la de proteger y garantizar una movilidad segura", ha subrayado.

Desde EUPV de la ciudad de Valencia se ha recordado que todos los accidentes que se han producido durante este año en Barón de Cárcer se han producido en el tramo de doble sentido de circulación y no en la parte de sentido único, que es mucho más extensa.

Asimismo, planteada la necesidad de realzar una revisión profunda del acceso de los autobuses de la EMT al Mercado Central, "si lo que se persigue es pacificar el tráfico, fomentar el transporte público y ganar espacio para los peatones en detrimento del coche privado, desde luego no se está logrando", ha advertido.

Desde EUPV, "ante las prácticas autoritarias del actual concejal de Movilidad, que mantiene una situación que ha quedado más que demostrado que es peligrosa, pedimos al alcalde que reaccione y tome las medidas necesarias".