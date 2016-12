Grezzi impuso el doble sentido en Barón de Cárcer sin pedir informes a la Policía Local

La concejalía de Movilidad Sostenible impuso el doble sentido en la avenida Barón de Cárcer sin pedir un informe a la Policía Local. Así lo confirmó ayer la propia concejala de Seguridad Ciudadana, Anaïs Menguzzato, que desveló que están preparando un informe con los accidentes ocurridos en la avenida desde que se impuso el doble sentido para autobuses desde Garrigues hasta el Mercado Central. Cuando tengan las conclusiones de ese documento, se harán recomendaciones a la concejalía que dirige Giuseppe Grezzi si son necesarias.

Menguzzato responde así al concejal Grezzi ante la polémica por los continuos accidentes que vienen ocurriendo en la avenida desde que se impuso el doble sentido, el último el miércoles. Grezzi insistió en que no hay ninguna novedad al respecto y que no se plantea revertir el doble sentido, pero lo cierto es que la Policía Local sí está elaborando un informe de hacerle llegar a la concejalía de Movilidad Sostenible.

Grezzi ha pedido en varias ocasiones ayuda a la Policía Local para controlar las infracciones de conductores o peatones. Y estas peticiones fueron respondidas ayer por la concejala Menguzzato: «A sus peticiones públicas de más policía nuestra respuesta pública es este informe». Aunque no es obligatorio preguntar a la Policía Local sobre un cambio de sentido en una calle, sí es cierto que desde el cuerpo de seguridad opinan que es «una buena medida preventiva». «Es recomendable pedir un informe pero no se hizo, y no toda la solución depende de la policía», dijo Menguzzato, que insistió en que la decisión de imponer el doble sentido era «más que evidente» que iba a afectar «a la seguridad vial de las personas de la zona».

El informe en cuestión está siendo elaborado por agentes especializados de la Policía Local que están estudiando los atestados de cada accidente ocurrido en la avenida. Según Movilidad, todos los accidentados cruzaban sin mirar o con el semáforo en rojo. Ahora Policía Local está estudiando las circunstancias de cada uno de los accidentes antes de emitir, si son necesarias, recomendaciones que dirigirá al departamento que dirige Grezzi.

La concejala de Policía dijo, no sin ironía, que entiende que la intención de Grezzi no es que se coloque un agente cada cinco metros. «Hay un montón de medidas que se podrían pensar y nosotros queremos ser propositivos». «En el siglo XXI necesitamos otros recursos para hacer cumplir las leyes. Así no habría que lamentar más accidentes», dijo Menguzzato, que indicó que en el Reino Unido hay grandes marcas viales para recordar, sobre todo a los turistas, que los coches en las islas británicas circulan por la izquierda.

Dos mil agentes más

«Si tuviéramos que vigilar todos los cruces necesitaríamos 2.000 policías más y creo que la convivencia no es estar todo el día sancionando», dijo la concejala, que reconoció que no existe ningún informe previo tras ser preguntada por este diario después de que vecinos del centro aseguraran que sí existía ese documento. El informe cobrará especial relevancia cuando comiencen las obras de San Vicente Mártir, que obligarán a cortar el tráfico en esta calle entre la plaza de San Agustín y la calle Garrigues y a desviar parte del mismo, sobre todo el de la EMT, por Barón de Cárcer, que pasará a ser de doble sentido en toda su extensión, hasta el Mercado Central.

Mientras Movilidad Sostenible insiste en que la culpa es de quien cruza sin mirar, los vecinos no se van a estar de brazos cruzados. Comenzarán la semana que viene a recoger firmas de nuevo. El vecindario está, después del accidente del miércoles, «más receptivo», según fuentes vecinales. Llegó a circular el rumor por la barriada de que la accidentada había fallecido, lo que finalmente no ocurrió. En caso de que los accidentes en Barón de Cárcer provocados por el doble sentido se cobren una víctima mortal más, los vecinos están dispuestos a cortar la calle «el tiempo que haga falta» para visibilizar su enfado. Ellos aseguran que gente que cruza con el semáforo para peatones en rojo «hay por toda la ciudad» y en ninguna avenida se dan tantos atropellos como en Barón de Cárcer.

La causa, dicen, hay que buscarla en que los vecinos de la zona llevan muchos años acostumbrados a mirar a un solo lado antes de cruzar. «Hace falta mucha más pedagogía si se quiere hacer un cambio así», indicaron el miércoles fuentes vecinales. Cabe recordar que tras el accidente que en abril de 2016 se cobró la vida de un hombre de 63 años, Movilidad Sostenible ha mejorado la señalización en la avenida.