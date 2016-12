Un nuevo accidente en Barón de Cárcer reabre el debate sobre el doble sentido

Un nuevo accidente en la avenida Barón de Cárcer de Valencia ha reabierto un debate en la ciudad que lejos de estar solucionado parece recrudecerse casi de manera mensual. Vecinos y oposición municipal cargaron ayer duramente contra el concejal de Movilidad Sostenible del Ayuntamiento de Valencia, Giuseppe Grezzi, después de que ayer una mujer de 82 años resultara herida leve tras golpearse con un autobús de la EMT a la altura de la calle Editor Manuel Aguilar. Es el séptimo accidente desde que en noviembre de 2015 se instaurara el doble sentido en la vía desde Garrigues en dirección al Mercado Central. Ha habido cinco atropellos, todos protagonizados por autobuses de la EMT, y en uno de ellos, en abril, falleció un hombre.

El de ayer no se puede catalogar como atropello. Al menos así lo aseguran fuentes de la concejalía de Movilidad Sostenible, que explicaron que la mujer «cruzó en rojo» y se golpeó con el lateral de un autobús de la línea 7 «que iba a menos de 30 kilómetros por hora porque muy cerca tiene la parada». De nuevo, Movilidad apunta así a la responsabilidad del peatón. La mujer fue atendida por agentes de la Policía Local hasta la llegada de los servicios sanitarios, que la trasladaron al Hospital General con múltiples contusiones y una posible fractura de clavícula.

Las mismas fuentes de la concejalía de Movilidad Sostenible descartaron cambios en Barón de Cárcer, como exigen vecinos y oposición. Cabe destacar que después del atropello que en abril le costó la vida a un hombre de 63 años se mejoró la señalización viaria pero en ningún caso se planteó el departamento que dirige Grezzi eliminar el doble sentido, que consideran clave para facilitar la llegada al Mercado Central. Además, las obras en la calle San Vicente Mártir entre Garrigues y la plaza del Ayuntamiento eliminaron un carril y, por tanto, complicaron el paso del autobús por esa calle, lo que obligó a desviar el tráfico de la EMT por Barón de Cárcer. Cuando comiencen las obras de ampliación de aceras en el tramo de San Vicente entre San Agustín y Garrigues, el doble sentido se extenderá a toda la avenida Barón de Cárcer.

Pero esas modificaciones no tienen a casi nadie contento. La Asociación de Vecinos y Comerciantes La Boatella, una de las más contestatarias con la política de movilidad que está llevando a cabo el Consistorio en el centro, pidió ayer la dimisión del concejal Grezzi. «No podemos esperar a que se produzcan más accidentes y muertos para que Grezzi sea apartado de la vida política valenciana», explicó ayer Joan Sanchis, portavoz de la entidad, que exigió «un programa efectivo para transformar la avenida en un paseo comercial como vecinos y comerciantes desean porque es insostenible la situación de riesgo y peligro para la vida de las personas». «En el barrio todo el mundo está contra Grezzi», comentó.

De la misma opinión es Martín García, portavoz de la Coordinadora de Entidades de Ciutat Vella, que anunció que ya han recogido un millar de firmas contra el doble sentido. «El culpable no puede ser otro que Grezzi. Echarle la culpa al anciano es la excusa para mantener ese doble sentido», aseguró García, que destacó que gente que cruza en rojo «la hay en toda la ciudad». La coordinadora se reunirá la semana que viene para decidir cuándo cortarán el tráfico en la calle para protestar por el doble sentido.

Piden revisar la seguridad

La oposición en el Ayuntamiento también criticó a Grezzi. El concejal del grupo municipal popular, Alberto Mendoza, exigió ayer que Movilidad «revise la seguridad en Barón de Cárcer» y afeó al concejal que actúe «en función de su idea particular de movilidad y no en la de los intereses colectivos y de la ciudad». Mendoza se defendió también de las críticas de Grezzi, que siempre ha esgrimido que el doble sentido ya estaba en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible que aprobó el PP en 2013, y aseguró que la idea «se puede adaptar a la situación en este momento en el entorno y mientras el aparcamiento de Ciudad de Brujas no esté operativo, la doble vía no tiene sentido».

El concejal de Ciudadanos Narciso Estellés reclamó «más campañas informativas y más labor pedagógica» porque los habitantes de la zona «son en ocasiones muy mayores y no están acostumbrados a mirar a ambos lados antes de cruzar. Hace falta más pedagogía». «Que decidan los técnicos si el doble sentido es necesario, pero si lo es, ha de ser más amable», aseguró Estellés.