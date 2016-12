Fuset sigue sin asumir responsabilidades pese al último varapalo de Igualdad

Las recomendaciones que el Instituto Valenciano de las Mujeres ha hecho llegar -con fecha de 2 de diciembre- a la Junta Central Fallera para evitar cualquier protocolo sexista, después de que el concejal de Cultura Festiva, Pere Fuset, tuviera que retirar de urgencia las normas sobre vestuario que hicieron firmar por primera vez a las candidatas a cortes y falleras mayores de Valencia, no han sentado nada bien al edil.

El concejal y presidente de la Junta aseguró ayer que no entendía por qué este organismo -que en realidad depende de la Conselleria de Igualdad que dirige su compañera de partido Mónica Oltra- había remitido el nuevo informe si las normas ya se habían retirado.

A la pregunta de si iban a producirse las dimisiones que exigen muchos presidentes de falla, Fuset dijo ayer que no iba a decir nada al respecto. Días atrás comentó que su esfuerzo se centraba en los actos de celebración de las Fallas como Patrimonio de la Humanidad y en el calendario de las Fallas de 2017, a pesar de que quedan tres meses.

La consellera de Igualdad y vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, ya manifestó a LAS PROVINCIAS, que «en vestuario particular, cuanto menos normas mejor», pero el nuevo documento ha supuesto un nuevo varapalo para Fuset.

El informe del instituto, que dirige la socialista María Such, ha conseguido avivar la polémica. Recoge que no deben existir recomendaciones de vestimenta, más allá de lo exigible por etiqueta.

También da un toque de atención al organismo fallero y añade que tenga en cuenta que no es lícito imponer a una mujer ir maquillada, llevar zapatos de tacón o dirigirse a la corte o falleras mayores como 'señoritas', puesto que supondría entrar en la vida privada dando a conocer su estado civil.

Advierte que no deben de llevar acompañamiento impuesto, ni suponer una relación de subordinación ya que, en el caso de las jóvenes, son mayores de edad y sólo podría contemplarse si es un servicio que se solicita voluntariamente.

A pesar de que Fuset dejó sin efecto las normas el 22 de noviembre, en la asamblea donde recibió la reprobación, desde Igualdad justifican el envío y explican que el informe que pidió Oltra siguió su trámite administrativo sin tener en cuenta que se iba a hacer uno genérico tras derogarse las normas.

La directora general del Instituto Valenciano de las Mujeres, María Such, añadió ayer que «como ya se había hecho el trabajo, se ha remitido para que lo tengan en cuenta». También dijo que las nuevas recomendaciones a las fiestas en general se aprobarán «con un estudio más en profundidad, donde se emplace a las demás partes».

Reacción

Fuset dijo que «no tiene sentido que se hable del tema cuando ya se han retirado, se podía haber mostrado un mayor interés por conocer el funcionamiento de la Junta». Insistió en que «hoy por hoy, no hay ninguna norma más que la dignidad de la mujer, el respeto a las máximas representantes y el sentido común». A la pregunta de si crearán normas con estas recomendaciones, dejó claro que «es el mundo fallero el que debe decidir si quiere o no normas y lo tendrían que proponen los presidentes. Yo no voy a llevar nada. Si alguien quiere normas, que lo diga».

Y añadió que no va a retirar la figura de los acompañantes «porque son falleros que colaboran de forma desinteresada y ponen hasta sus coches». Añadió que «lo que no voy a permitir es que las falleras mayores vayan por sus medios a los actos».