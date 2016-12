Adiós al 'agujero de la vergüenza' y a 'la acera de la muerte' a finales de 2017

El Ayuntamiento de Valencia anunció este miércoles que los presupuestos municipales de 2017 incluyen una partida de 425.000 euros para tramitar dos Programas de Actuación Aislada (PAA) en dos zonas de Valencia con reivindicaciones vecinales de hace décadas.

Una de ellas es la que hace referencia al ‘agujero de la vergüenza’, en el barrio de Orriols. Se trata de un orificio creado por los propios vecinos en un muro que separa dos calles. La PAA, dotada de 380.000 euros, abrirá el tapón urbanístico que impide al acceso a la Avenida Constitución.

“Este agujero existe desde mitad de la década de 1960, fíjate si hace años, y aún no lo han resuleto, es una vergüenza”, señaló Rafael Giner, vecino de Orriols. “Dejaron inutilizada esta calle, y no se podía acceder por otra, tenías que dar toda la vuelta para volver al mismo sitio; no sé quién, algún vecino decidió hacer ese agujero para tener acceso”, añadió.

“La incomodidad es el propio agujero, que muchas veces te das un golpe; además, que está muy feo, esto tiene salida”, destacó Juan Ángel Blasco, vecino de Orriols. “Yo hasta que no lo vea, no me lo creo; aquí han venido todas las televisiones, y le llaman el agujero de la vergüenza porque son muchos años ya”, aseguró.

La otra actuación se llevará a cabo en la calle San Vicnete Mártir, a la altura de la calle Amparo Iturbe. Allí se encuentra la conocida como ‘acera de la muerte’, por su estrechez y su situación junto a una de las vías más transitadas. La PAA contará con 45.000 euros para el retranqueo de esa acera.

“Llevo aquí viviendo cuarenta años, y que yo sepa esto esto está así desde que pusieron la bomba en Amparo Iturbi, no lo han quitado ni nada; la gente cruza a la otra parte porque cuando van al supermercado no pueden pasar, dos personas juntas no pueden pasar”, explicó Jesús Villanueva, vecino de la calle San Vicente. “Han dicho tantas cosas, no se puede creer nada; espero que lo quiten, pero eso lleva ya muchos así”, señaló.

“La tienen que arreglar, porque por esa acera no pueden pasar dos personas, has de ir muy apretado, no se puede pasar”, opinó Margarita Cilleruelo. “Vamos a dar un voto de confianza, así que espero que lo solucionen”, concluyó.