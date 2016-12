Las luces de aviso del 'cruce de la muerte' de Valencia, sin reparar un mes después de denunciarlo

Ni las cinco muertes acumuladas en uno de los puntos más conflictivos para el tráfico de la ciudad, ni la denuncia que hace un mes lanzó el padre de un joven de 28 años fallecido en uno de los choques ha servido para que el Ayuntamiento de Valencia haya subsanado aún una deficiencia que resta visibilidad a una zona peligrosa de la ciudad. Buena parte de las luces de aviso de color rojo instaladas en la calzada de la confluencia de la calle Gómez Ferrer con la avenida Blasco Ibáñez de Valencia siguen fundidas, como comprobó el martes LAS PROVINCIAS.

De los nueve pilotos instalados justo antes del paso de cebra por el anterior Consistorio, sólo cuatro funcionan, y son además los situados en los extremos de la avenida, lo que elimina por completo la función de advertencia que tenía la medida de seguridad.

«Están así por lo menos desde agosto. Yo lo vi el pasado martes, y así siguen», denunció el propio José Luis Gaspar, padre del joven muerto en noviembre de 2010. El progenitor lanzaba esta denuncia el pasado 18 de noviembre, recogida por LAS PROVINCIAS. «Mucho decir este Ayuntamiento que vela por la seguridad de las personas y que pretende hacer más «amable» la ciudad, pero luego no toma medidas. Señor alcalde, obras son amores y no muchas razones», añadía un hombre cuya vida se quebró al ser embestido el coche en el que viajaba su hijo (junto a una amiga también fallecida) por una joven ebria que se saltó tres semáforos y fue condenada a tres años de prisión.

La posición del Ayuntamiento hace un mes ya fue descartar la reparación a corto plazo. Y así sigue el desperfecto. «La baliza encastrada en el suelo, una pieza integral que se instala en el asfaltado y que no forma parte del semáforo ni lo sustituye, fue una prueba piloto del PP, no se replicó en ningún otro emplazamiento y no incluyó en el mantenimiento de los semáforos. El servicio de Movilitat Sostenible tiene previsto reemplazarla en la actuación del carril bici y mejora de ese cruce que está ahora mismo en marcha y acabará antes de fin de año», fue la respuesta del concejal.

Críticas de las víctimas

El trazado del carril bici que unirá el barrio de Benimaclet y el centro de la ciudad se encuentra actualmente en desarrollo pero aún no ha llegado a la zona de Blasco Ibáñez situada junto al Hospital Clínico, el escenario de las cinco muertes. La idea es que el carril bici baje de la acera a la calzada y el plan del Ayuntamiento era «cambiar el dispositivo completo de luces por uno nuevo». A dos semanas de que finalice el año, de momento la deficiencia, criticada por asociaciones de víctimas como Stop Accidentes, sigue presente.