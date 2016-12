La fiesta de Nochevieja del Ayuntamiento de Valencia tendrá cuatro DJ e incorpora un espectáculo pirotécnico

El Consistorio de Valencia repite este año la fiesta de Nochevieja en la plaza del Ayuntamiento. Eso sí, comenzará un cuarto de hora antes, a las 22.45 horas, y la gente podrá escuchar música y divertirse hasta la 1.30 de la madrugada.

Para esta edición, el concejal de Cultura Festiva, Pere Fuset, asegura que habrá más actividades, ya que han pasado de tres a cuatro DJ, y se ha conseguido abaratar, aunque no ha concretado la cifra, la inversión del festejo, ya que se ha hecho por concurso sin publicidad y ha habido una rebaja de la oferta inicial.

El festejo costará 28.986 euros. La parte técnica y logística se llevará la mayor parte (25.235 euros) y estará a cargo de Gama Sound, y la parte artística, que coordina Prodj, ascenderá a 3.751 euros, y los DJ cobrarán una parte simbólica, que en unos casos no superará los 60 o 70 euros. Los elegidos (Miss Yuls, Salva Faus, Krostok y Bocachico ) pincharán música pop.

Como novedad de este año se incorpora un festival pirotécnico con Caballer FX, que hará un espectáculo “corto pero intenso” para las campanadas. Fuset ha indicado que este año la Delegación de Gobierno sí les ha permitido lanzar el espectáculo de fuego desde la terraza del ayuntamiento, eso sí, con material T2, que es el que se utiliza para espectáculos musicales o teatrales. Mientras que el concejal ha dicho que la Delegación de Gobierno ha rectificado, ya que el año pasado les negaron el acto, según él, "por decisión política y no técnica", desde Delegación han aclarado que en la edición anterior no se pemitió porque lo que se pretendía tirar era carcasas, material que no se podía emplear en el edificio consistorial.