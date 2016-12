Ribó dejará a las 'magas' que acaben la cabalgata en el balcón municipal

Cuando la Sociedad Coral El Micalet lo pida, el alcalde Joan Ribó lo autorizará. El primer edil defendió ayer la «normalidad» en la utilización del balcón del Ayuntamiento por la cabalgata de las 'magues de gener', un desfile incluido en la Fiesta de la Infancia de la entidad, pero que rememora un acto republicano y con características casi militares por los lemas y símbolos realizado en la Guerra Civil.

El acto ya fue realizado el pasado 3 de enero y recibió una fuerte contestación de la oposición municipal, al considerar que era «burlesco y provocador» por la cercanía de la cabalgata de los Reyes Magos. Las tres 'magas' llegaron al Consistorio en una calesa, vestidas de fantasía y simbolizando la libertad, igualdad y fraternidad.

El próximo año será el día 8 a las 12.00 horas y la sociedad coral quiere iniciar el recorrido en el Parterre, para seguir por las calles Paz, San Vicente y entrar en la plaza del Ayuntamiento para rematar el acto en el balcón consistorial. El pasado jueves, el presidente de la entidad, Tonetxo Pardiñas, confirmó que realizarán la solicitud al tripartito.

Ribó dijo que todavía no ha llegado, aunque si lo hace «se permitirá». Tras un acto en el hemiciclo, indicó a LAS PROVINCIAS que hay una «foto muy bonita que responde a la pregunta (sobre la autorización», para girarse y señalar el belén montado en el Salón de Cristales. «Si giras 30 grados tienes el cartel de la presentación de un libro de la Segunda República».

Con eso quiso decir que el gobierno municipal es «permeable a actividades lúdicas y culturales, incluidas las religiosas. Si se plantea hacer ese acto, que no lo sé, evidentemente se permitirá, es una cuestión clara. En esta casa me he reunido con pastores protestantes, islámicos y otros de la religión mayoritaria (la católica). Hay personas laicas y tienen derecho a expresarse».

En la primera edición, el alcalde recibió a las tres 'magues de gener' y hasta intervino en el acto final del desfile con un discurso. En esta ocasión, comentó que no sabe «si me lo van a pedir. Sí que voy a recibir a los Reyes Magos y si no tengo otra cosa que hacer seguramente los recibiré».

El uso del balcón para esta actividad ya ha sido rechazado por el grupo popular. El concejal de esta formación Félix Crespo dijo el pasado viernes que este espacio debería estar reservado sólo para los actos institucionales. Por el contrario, el primer edil defendió que no «pasa nada; (el balcón) está abierto a cualquier manifestación que no tenga una cuestión en contra de seguridad. No pasa nada, en el balcón pueden entrar los que quieran», insistió al señalar a un grupo de visitantes que en ese momento lo hacían.

La sociedad coral tiene previsto que en la cabalgata participen «agrupaciones culturales llegadas de diferentes comarcas del Pais Valenciano», según el cartel con todas las actividades que tienen estas semanas al hilo de la Fiesta de la Infancia. Después de la resonancia que tuvo este año, se da por seguro que será más numerosa, aunque todavía estén en plena tramitación de todos los permisos.