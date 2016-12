Una Senyera para dar las gracias

El piromusical fue tremendamente aplaudido. No hubo que lamentar ningún herido ni ningún accidente. Y es que no eran pocos los que recordaban 1989, cuando el disparo de un espectáculo pirotécnico y la caída de pavesas en la abarrotada plaza de los Fueros provocó escenas de pánico. Pero Ricardo Caballer es uno de los mejores pirotécnicos del mundo, si no el mejor, y había asegurado que le hacía «mucha ilusión» disparar el castillo desde la cima de las torres y con el Himno Regional sonando, sin que el disparo acallara sus acordes como pasó el año pasado, cuando la Junta Central Fallera recibió quejas. Fue un disparo con 1.956 órdenes de fuego lanzadas desde 6 ordenadores y con un material que deja poco residuo para evitar dañar las torres. Además del himno, sonaron el «València en Falles» de Bajoqueta Rock, y el pasodoble «El Fallero» de José Serrano. Se quemaron 160 kilos de material pirotécnico de calibres máximos de 48 milímetros. Los disparos acompañaron perfectamente a la canción y en el caso del Himno Regional terminó con una gran mascletà aérea que encandiló a todos y que fue el broche de oro para el acto.

Con todo, su discurso, en una tribuna abarrotada con representantes falleras de otras localidades donde se celebra la fiesta, fue breve porque pronto fue el turno del resto de actos que conformaron una Crida a la Humanidad corta pero llena de sentido. El videomapeo, obra del artista visual Chema Siscar, tampoco defraudó. Tras la proyección de imágenes del pasado año (muy aplaudida) y protagonizada por los elementos del ya famoso cartel de Fallas de Iban Ramón, había muchas esperanzas puestas en el videomapeo sobre las mismas torres. No decepcionó. Imágenes de la fiesta salpicaron el baluarte defensivo que, si bien no estaba coronado por la Senyera que hubo de ser retirada por motivos de seguridad para el disparo del piromusical de Ricardo Caballer, se convirtió en una inmensa Senyera en el apoteósico y muy aplaudido final, protagonizado por la enseña de todos los valencianos, que «colgó» de la parte superior de las torres. La música que acompañó este acto fue «Cucanyes», de Emilio Someño. El momento en el que la fachada de las torres se «desplomó» para dar paso, en su interior, a todo el mundo de las Fallas levantó no pocas exclamaciones de sorpresa y admiración del público, que se convirtió en un mar repleto de pantallas iluminadas de móviles que pretendían o captar el momento o retransmitirlo a través de las redes sociales.

El último regalo de Rita a Valencia, una persona que de verdad creía en esta ciudad. De ser por Fuset y la caverna Valencia sería un lugar desconocido al mundo y lleno de pueblerinos como los que el búnker barretina tiene por aquí comentando. Ale, pantumacas, a rabiar.

Em pareix que els poblerins són els del búnker barraqueta. Ha segut Compromís qui ha posat Valéncia en el mapa, ni la F1 ni l'America's Cup aconseguiren posar-la.

Venga, Mari, ni tú te crees lo que dices. Para vosotros Valencia no es nada, ni la sentís ni os importa lo que hay aquí salvo por como podáis convertirlo a vuestro nacionalismo rancio. Lo que haya aquí que no encaje con vuestra idea de la Valencia catalana no es que os importe poco, es que es un obstáculo a eliminar. Tú lo sabes, yo lo sé y desde luego, durante sus ataques a las fallas, Fuset lo sabía.

¿O siga que el bunker barretina es el que ha fet Valencia mes gran en sols un any i mig? Tu no t´has enterat encara que este proces es va iniciar en el 2003, i llavors Compromis no era no ou. Quina gentola treballa en l´obra que deia la meua iaia.

GRANDE RITA,igual que ribo jajajajaja que solo pone banderas repubicanas y gays vaya tela

Hem d'agrair a Pere Fuset i a Compromís per apostar per la valenciania. Estem davant les primeres crides valencianes de l'història, i ara Patrimoni de l'humanitat gràcies a la gestió de Pere Fuset.

Pere Fuset és del Bloc, i el Bloc no és d'esquerres, és de centre-esquerra.

¿Tu eres germá o familiar proxim de este inutil?, perque si no no s´enten que l´apujes al cel.

I les televisions valencianes privades....en fora de joc.

Ni una va retransmetre l'esdeveniment, açò si, critiques al tripartit totes les que vulgues.

Fa falta urgentment una televisió publica i plural que defense la cultura valenciana.

franquista eres de derchas

Que es pensaveu que anaven a posar la quatribarrada??? jeje Però si Pere fuset és de la tercera via i a més a més, blaver... No patiu els anti-catalanistes que el Pere fuset sempre a segut pro Senyera.... Tots aquells que dieu que anaven a acabar amb les falles etc.. ara s'he de mossegar la llengua ... ànim Ribó i Pere Fuset