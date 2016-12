Una Navidad alejada de los barrios

valencia. La ciudad encara la Navidad y ya se encuentra inmersa en el adorno de las calles, las actividades paralelas y las compras en los comercios de toda la ciudad. Pero, ¿cómo encaran comerciantes y vecinos estas fechas? De maneras muy distintos. Mientras los primeros confían en que la Navidad les permita recuperar un mal año e, incluso, mejorar las cifrase del pasado año, los otros piden más actividades en los barrios de la ciudad para incentivar el consumo también en los comercio lejos del centro de la ciudad.

Y no es por falta de esfuerzo municipal. De hecho, el desembolso del Consistorio par adornos navideños contrasta con la negativa del equipo de Gobierno a aparecer en actos religiosos o a que la Real Senyera entre en la Catedral el 9 d'Octubre durante el Te Deum o con decisiones como ocultar los símbolos religiosos en el tanatorio y crematorio municipales. El belén instalado por el Ayuntamiento en el Salón de Cristal, en el que han intervenido 17 belenistas, fue visitado en menos de un día por más de un millar de personas. Además, se han instalado árboles de Navidad en la plaza del Ayuntamiento pero también en plazas históricas como las de Benimaclet, Doctor Collado, Cruz del Cañamelar, Patraix, San Valero y Campanar. Además, a raíz del gran éxito que suscitó el año pasado, este año se ha vuelto a instalar el belén en la plaza de la Reina, creando así un segundo punto de gran atracción en el centro para ciudadanía y visitantes. La iluminación navideña, por su parte, se extenderá a 15 distritos de Valencia lo que, sumado a los siete árboles en la plaza, consigue ampliar la decoración a 22 puntos situados por toda la ciudad.

Pero los vecinos no están satisfechos. La presidenta de la federación de asociaciones, María José Broseta, recuerda que en los distritos son los propios comerciantes de cada zona los que se sufragan la ornamentación. «Gastarse una cantidad excesiva no es bueno pero en la plaza del Ayuntamiento sí hay una serie de adornos, como el árbol de Navidad y demás, pero en los barrios, excepto algunas asociaciones que hacen campañas para los críos en temas de Papá Noel o de los Reyes, poca cosa más se hace», lamenta Broseta: «Si hay que apostar por el pequeño comercio habría que incentivar el consumo de los barrios. Si una calle por Navidades tiene que ser peatonal, no solo tiene que ser para fomentar el comercio. También habría que hacer actividades por los barrios para que la gente incentivara el consumo también en los barrios».

Y es que la práctica totalidad de las actividades «navideñas», por decirlo así, se circunscriben al centro de la ciudad. Es el caso de los mercados y los belenes. La Feria de Artesanía de la Navidad estará del 25 de noviembre al 8 de enero de 2017 en la plaza de la Reina. La Estación del Norte acoge también otro mercado navideño, así como los alrededores del Mercado Central, en cuyo entorno se monta uno de los mercados navideños más importantes de la ciudad hasta el 6 de enero. También el Mercado de Colón tendrá puestos con objetos tradicionales de Navidad, así como el de Mossén Sorell. Lejos del centro quedan el del Perelló, el de Benimaclet o el del Mercado del Cabanyal, que se llena de visitantes, sobre todo, en la noche del 5 al 6 de enero.

La plaza del Ayuntamiento, eso sí, concentra todos los atractivos. Tiene una pista de hielo sufragada por los comerciantes del centro, un tiovivo de dos pisos que siempre está lleno y un inmenso árbol de Navidad. Es la protagonista del cartel con el que el Consistorio celebra la Navidad, con el edificio consistorial en segundo plano. El concejal de Espacio Público, Carlos Galiana, presentó el viernes el cartel, que «recrea una plaza del Ayuntamiento del pueblo y para el pueblo y apoya al sector pirotécnico como elemento fundamental en todas las celebraciones de nuestra ciudad».

La Ciudad de las Artes también será el epicentro de una miríada de actividades navideñas durante las vacaciones escolares. Habrá cantajuegos, títeres y piñatas, así como actuaciones musicales como la de Pep Gimeno «el Botifarra», que interpretará su espectáculo «Ja arriba Nadal», una recopilación de romances y canciones típicas para estas fechas, el domingo 18 de diciembre a las 13 horas y el viernes 30 de diciembre, a las 19.30 horas.

Opinión de los comerciantes

Los comerciantes, por su parte, esperan la campaña navideña «ilusionados». «Necesitamos que lleguen las fiestas porque son las compras más importantes del año donde se concentra prácticamente todo el consumo», explica Julia Martínez, gerente de la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico. Para quienes venden sus productos, cómo caigan las fiestas también es importante. «Las compras se adelantan cada vez más pero también es importante la previa de Reyes el día 4». «Estamos esperanzados de que no haya habido consumo en otoño porque estén esperando la Navidad», comenta Martínez. En este sentido, la gerente de los comerciantes del centro apunta que ofertas como el Black Friday que se celebró el pasado mes «terminan reventando las campañas». «No es sostenible para el comercio», lamenta. Miran, eso sí, con cierto recelo a las obras del anillo ciclista que se están desarrollando en el centro y que esta semana han provocado importantes atascos y embotellamientos en los accesos a la plaza de Tetuán y en la confluencia de Guillem de Castro con la calle del Hospital. Estos trabajos han de estar terminados, pues así se lo pidieron y a eso se comprometió el concejal de Movilidad Sostenible, Giuseppe Grezzi, antes del 23 de diciembre. Todo parece indicar que las obras se desarrollan a buen ritmo y estarán terminadas antes de los días grandes de Navidad.

Similar opinión tienen las grandes superficies. El vicedelegado de la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged) en Valencia, Carlos Alfonso, asegura que la de Navidad «es la campaña más importante del año». «Cerca del 20% del año se hace en Navidad, pero en empresas de juguetes el porcentaje supera con creces esta cantidad», indica Alfonso. «Esperamos que sea una campaña mejor que la del año pasado. Estamos calibrando un incremento promedio del 5% de ventas porque tenemos indicadores, como que el Black Friday ha sido mucho mejor que el del año pasado», comenta. Para las grandes superficies, prácticamente todos los fines de semana de diciembre son buenos, con la excepción, este año, de los dos últimos porque coinciden con Nochebuena y Nochevieja y Navidad y Año Nuevo.

Eso sí, tanto comerciantes como vecinos rechazaron que las medidas de peatonalización que está poniendo en marcha el Consistorio lleguen, como en Madrid con la Gran Vía, a las calles más importantes del centro como la misma Colón. Aunque desde el Consistorio insistieron en que no es un proyecto que esté ahora mismo encima de la mesa, los constantes pronunciamientos de Grezzi en las redes sociales a favor de una medida que ha dividido a los madrileños ha puesto sobre avisto a los agentes sociales y económicos de Valencia, que alertan de que el transporte público ha de mejorar antes de llevar a cabo peatonalizaciones de esas dimensiones. «Valencia necesita mejor metro para hacer eso», dicen desde la asociación de comerciantes, mientras que las grandes superficies destacan que la mayor parte de los clientes todavía se desplazan en coche.