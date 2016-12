Las obras del anillo ciclista colapsan el centro

Muy bien ....el carril bici hazlo Grezzi pero con semáforos porque en la Avda del Puerto..Blasco Ibáñez. ..etc se montan unas aglomeraciones que parece la maratón pero de ciclistas.... Si no fuera por los guiris ...parecería el nuevo mestalla

Y lo que lo descolapsará cuando este acabado y cada vez la gente use mas la bicicleta?...Copenhague es la primera ciudad europea donde hay mas ciclistas que conductores y no ha ocurrido ningun cataclismo, mas bien todo lo contrario. Han bajado aun mas los ya de por si bajos índices de contaminación , el comercio no se resiente en absoluto y la ciudad se torna mas limpia , ecológica y humana, aqui, con retardo, pasará igual