Las polémicas 'reinas magas' preparan ya la segunda edición de la cabalgata republicana

valencia. La cabalgata republicana de las 'tres magas', que organizó el año pasado la Sociedad Coral El Micalet y que incluso recibió en el Ayuntamiento el alcalde de Valencia, Joan Ribó, volverá a desfilar estas fiestas por la ciudad.

A pesar de que la iniciativa estuvo envuelta de polémica y se llegó a exigir a Ribó que pidiera perdón por respaldar esta iniciativa, al considerarse que podía ser una ofensa a la tradición de los tres Reyes Magos de Oriente, ya se ha anunciado su segunda edición. Se celebrará el domingo 8 de enero a las 12 horas y, tal como figura en una información recogida en la página web de la Societat Coral El Micalet, finalizará en el Consistorio. Incluso se afirma que accederán al Ayuntamiento «y nos recibirá el alcalde, Joan Ribó». Mientras, fuentes próximas a la alcaldía recuerdan que es una iniciativa privada y no confirmaron que esa recepción se vaya a producir, ya que tenían que conocer primero las peticiones. El edil de Cultura Festiva, Pere Fuset, indicó ayer que no sabe nada del tema. Se desvinculó y añadió que no la organiza su concejalía.

La investigadora histórica, escritora y una de las impulsoras de la cabalgata de les 'magues de gener', Cristina Escrivá, comenta que «queremos hacer que perdure con una fecha fija, el primer domingo del año, pero como en 2017 coincidía con el 1 de enero, lo hemos programado para el 8 de enero».

Este año, además, «se cumple el 80 aniversario de la primera vez que se organizó la cabalgata dentro de la semana de la infancia» y, por eso, quieren modificar el recorrido de este festejo laico.

Como añade Escrivá, «en la primera ocasión partió del Parterre. El año pasado, como era de prueba, salimos de nuestra sede de Guillem de Castro, pero ahora iremos por el Parterre y estamos estudiando el recorrido», aunque podría ir por la calle de la Paz y San Vicente para llegar al Ayuntamiento.

La cabalgata original no contemplaba la participación de unas mujeres 'magas', pero se decidió recuperar la iniciativa de 1937 con esta nueva aportación, simbolizando cada una a los símbolos de la república francesa (Libertad, Igualdad y Fraternidad), pero fueron muchos los colectivos que hicieron patente su malestar por considerarlo una especie de burla a los Reyes Magos. Tanto PP como Ciudadanos consideraron el año pasado el espectáculo como «provocador y burlesco».

La investigadora insiste en que el objetivo nunca ha sido generar polémica. «Hicimos esta fiesta con mucha ilusión, pero no salía contra nada, al revés, pretendía sumar».

Ahora, además de cambiar el itinerario, explica que incluirá un nuevo vestuario. «En la edición anterior, por la premura, se alquilaron los trajes de las magas, pero este año se han querido mejorar y hemos encargado la confección».

En la web oficial de El Micalet se detalla que será más multitudinaria, ya que contará con la «participación de agrupaciones culturales llegadas de diferentes comarcas». Y han programado diversos actos complementarios. El 18 de diciembre la Sociedad Coral El Micalet tiene previsto presentar un libro de música y versos, que incluye «la letra de canciones del año 37 y nuevas composiciones de villancicos laicos». Y el día 20, un concierto donde se interpretarán melodías antiguas y nuevas canciones. También han realizado un documental que recoge imágenes de la cabalgata de 1937 y secuencias de la que programaron en año pasado.