Joan Ribó: «Valencia no hace más por los refugiados porque el Estado no lo permite»

El alcalde de Valencia, Joan Ribó, dijo hoy que su ciudad no hace más por los refugiados porque el Gobierno español no se lo permite, después de participar junto a otros regidores europeos en un foro sobre este asunto en el Vaticano.

"No hacemos más porque no nos dejan. Planteamos llevar un barco directamente a Lesbos para traer refugiados a Valencia, teníamos todo preparado, pero por desgracia el Gobierno español, que es el que controla las fronteras, no nos ha ayudado", dijo a los medios.

Ribó señaló que "en este momento la disponibilidad de la ciudad de Valencia para la ayuda a los refugiados es muy superior a las posibilidades que le está dando el Gobierno español".

Destacó que, en general, "las ciudades estamos en la vanguardia de la defensa" de temas como el de los refugiados, ya que en su opinión los Estados centrales y la Unión Europea (UE) están teniendo "planteamientos que no ayudan en absoluto".

"En estos momentos las ciudades de Europa piensan de una manera solidaria (...) mientras que sus Gobiernos y la UE están teniendo unos planteamientos que no ayudan en absoluto", denunció.

Ribó subrayó que el tratamiento de las autoridades europeas de la crisis migratoria "está convirtiendo el mar Mediterráneo en un mar muerto por el número de personas que han fallecido como consecuencia de las restricciones que se han impuesto".

En este sentido, expresó su "profunda satisfacción" al constatar en este foro del Vaticano, en el que participan numerosos ayuntamientos del continente, que las ciudades están comprometidas en ofrecer su ayuda para paliar esta situación.

Por otro lado, aseguró que le parece "estupendo que el papa Francisco tenga unos planteamientos de defensa concretamente de los refugiados y de las personas que tienen carencias".

"Estoy encantadísimo de poder coincidir con él, igual que estaré encantado de coincidir con evangélicos u otras religiones o (personas) sin religión", aseguró.

De lo que se trata, apuntó, es de "trabajar conjuntamente por la defensa de esos derechos".

"Bienvenida sea la ayuda y el respeto a los Derechos Humanos (...) Esa es la base del ser humano y en eso estoy encantado en que el papa Francisco sea una punta de lanza en esta lucha", concluyó.

Esta cumbre en el Vaticano se prolongará hasta mañana sábado, lleva por título "Europa: Los refugiados son nuestros hermanos y hermanas", y cuenta con la participación de alcaldes de ciudades europeas, entre ellas las españolas Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga y Zaragoza.