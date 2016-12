Valencia reactivará el turismo con una decena de nuevas conexiones aéreas

El Aeropuerto de Valencia-Manises tendrá, a partir de la temporada primavera-verano de 2017, un total de 26 nuevas rutas, 14 de ellas empezadas durante este invierno. Así lo anunció ayer la concejala de Turismo, Sandra Gómez, que presentó las nuevas conexiones del aeropuerto valenciano. Más de una decena de ellas se hacen a través de aerolíneas de bajo coste, algo que vecinos del centro de la ciudad y de Ruzafa, sobre todo, han criticado en varias ocasiones porque, según ellos, gracias a esos vuelos baratos llega a la ciudad mucho «turismo de borrachera».

La concejala Gómez descartó la existencia de este tipo de turismo que según los vecinos se ve espoleado por las conexiones que establecen compañías de bajo coste. «Hay que tener cuidado al calificar el turismo porque no existe el turismo de borrachera en la ciudad. No hay que demonizar el bajo coste. El problema son los viajes organizados o paquetes turísticos en los que se da prioridad al ocio nocturno, pero no hay un problema con eso en la ciudad», describió Gómez.

Las compañías aéreas que operan a través del aeropuerto de Manises ofrecerán el próximo año 76 destinos, 60 de ellos internacionales, con un total de 200.000 nuevas plazas. En la temporada de otoño/invierno hay disponibles 14 nuevas conexiones internacionales que «están contribuyendo a desestacionalizar el turismo en la cuidad», según Gómez. Este año se espera cerrar el ejercicio con un total de 4,5 millones de pernoctaciones en la ciudad, gracias al incremento de 450.000 nuevas plazas aéreas internacionales, unas cifras que convierten a Valencia en «la ciudad europea que más crece en tráfico aéreo», según Gómez. En los últimos dos años, explicó la concejala, se ha registrado un incremento de plazas aéreas internacionales de 550.000, un incremento del 20% en «conectividad internacional».

En el desglose de este aumento de destinos aéreos durante el otoño/invierno destacan las ocho nuevas conexiones puestas en marcha por Ryanair, que suma Varsovia, Craiova, Malta y Lanzarote a las cuatro que ya operaba el pasado verano (Oporto, Manchester, Turín y Bari). KLM y Aeroflot mantienen sus destinos a Amsterdam o Moscú, del mismo modo que Transavia, su vuelo directo a Múnich; y también Ukraine International Aerolines continúa operando a Ivano-Frankovsk, y Vueling alarga al invierno la ruta a Argel.

Conexión con los eventos

Ese aumento de catorce vuelos internacionales «nos va a permitir conectar Valencia con eventos tan importantes como la prueba del campeonato del mundo de motociclismo, el maratón, Cevisama o incluso las Fallas», según Gómez. De cara a la próxima temporada estival se han programado nuevas rutas a ciudades como Glasgow, Copenhague, Nápoles, Iasi, Chisinau, Londres-Luton u Orán.

En opinión de Sandra Gómez, estas cifras «ponen a Valencia en la vanguardia de la conectividad aérea», además de convertirla en la ciudad europea con mayor crecimiento en tráfico intercontinental, especialmente con Asia y América.