Pere Fuset deja en el aire las dimisiones por las normas de vestimenta de las falleras

El reconocimiento que la Unesco ha realizado a las Fallas, con la inclusión de la fiesta en la lista del Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, no ha borrado el malestar del mundo fallero por las normas sobre vestimenta que finalmente el concejal de Cultura Festiva, Pere Fuset, se vio obligado a dejar sin efecto tras la asamblea de reprobación de los presidentes. El presidente de la interagrupación, Jesús Hernández, recordaba esta semana que los presidentes siguen esperando dimisiones. Hoy Pere Fuset, preguntado por este asunto, ha dicho que "los anuncios que tenga que hacer en relación con el funcionamiento interno de la Junta Central Fallera los haré en un foro público fallero y no en una rueda de prensa".

Sobre el interrogante de si finalmente habrá dimisiones o no, o si serán en breve, el edil ha añadido que "por ejercicio de responsabilidad, lo que tenemos que hacer ahora es trabajar porque estamos cerca de los 100 días de la Plantà y no contemplo ningún otro escenario que trabajar por la declaración hecha de Patrimonio Inmaterial, que el domingo celebraremos con la Crida a la Humanitat, y con los actos falleros que nos vienen encima en esta recta final, como la Exaltación, la Crida, las galas de la cultura o del deporte y las propias Fallas.

Aclaraciones en Unesco París

Por su parte, el presidente de programa ' Ruta de la Seda Unesco', José María Chiquillo, ha reconocido que la polémica de las normas de vestimenta "ciertamente ha sido una decisión inoportuna y más cuando estaba a diez días de la candidatura". Incluso ha explicado que él mismo tuvo que contar en Unesco París que estas normas no hacían referencia a la indumentaria tradicional si no de particular y aclarar que era una anécdota interna que se tenía que resolver a modo doméstico. "Tuve que enviar fotografías de indumentaria y explicar muy bien en redes sociales y ante Unesco París que en realidad la mujer es protagonista en la fiesta y el eje central en actos como las exaltaciones o la Ofrenda, así como que mucha parte de la fiesta gira en torno a la mujer, mientras que en otras fiestas el papel de la mujer es nulo".

Chiquillo también ha reconocido que vivió un momento difícil cuando se presentaron varias alegaciones contra la candidatura, entre ellas la de los antitaurinos. Ha confesado que este tema pudo estar a punto de dar al traste con la candidatura pero tanto Junta Central Fallera como instituciones de Unesco España dejaron muy claro que era un acto no programado por las Fallas. Chiquillo ha añadido que "hemos tenido la suerte de que los 24 países votantes no hubiera ninguno de los países nórdicos" que son muy sensibles con los asuntos de animales.