El Consistorio demora desde hace un año una promoción en la Policía Local

Una de las innumerables cuestiones abiertas que tiene la concejal de Protección Ciudadana, Anaïs Menguzzato, es la promoción de intendentes principales y oficiales en la Policía Local. El proceso se inició al menos en noviembre del pasado año, indicaron ayer fuentes municipales, aunque sufrirá un nuevo retraso tras la rectificación aprobada en una reciente junta de gobierno, obligada por un recurso presentado.

«Tienen que publicar la modificación de bases en el Boletín Oficial de la Provincia, dar un plazo de 20 días para reclamaciones y, si no las hay, abrir uno nuevo de 20 días para que se presenten instancias. A partir de ahí la publicación de los admitidos provisionales», indicaron.

Las mismas fuentes precisaron que el proceso se ha alargado de «manera extraordinaria cuando ya sabían que iba a pasar», por lo que «hasta febrero al menos esto no empieza». En toda la Comunitat se estima que hay unas 2.000 solicitudes pendientes de adjudicación.

Fuentes del grupo popular señalaron que han denunciado «en numerosas ocasiones la falta de ejecución de esta oferta de empleo público que dejamos preparada en 2015», en referencia al anterior mandato.

Añadieron que no habrá «ni nuevos mandos ni agentes antes de 2018, y que al final de la legislatura habrá menos policías que en 2015». Por último precisaron que las jubilaciones y la segunda actividad «van a mermar la plantilla. Tan sólo este año hay en torno a 80 policías menos en la calle que en 2015».

El motivo del recurso fue la contradicción entre una normativa estatal y otra autonómica. La junta de gobierno del 1 de abril de 2016 aprobó las bases para proveer en propiedad ocho plazas de intendente principal y 17 de inspectores. El 13 de junio se inició el plazo de presentación de instancias, finalizando el 13 de julio. El recurso que ha desencadenado una nueva demora se debe a la discrepancia entre la edad máxima para poder aspirar a la promoción interna.

Mientras que la normativa autonómica prevé que el tope se encuentre en diez años antes de la jubilación, no ocurre lo mismo con la estatal, que no fija ningún límite. «En alguna mesa técnica de la Policía Local se dijo ya que habría que modificar eso, pero al final no se hizo, y las consecuencias han sido un nuevo retraso», comentaron. La culpa se sitúa en que la Generalitat «debería haber hecho esa modificación en la normativa hace tiempo».

Como se indica en el expediente que pasó por la junta, había un precedente en una sentencia del juzgado de lo Contencioso número 10 de Valencia, en la que por «el sindicato UGT se impugnaban las bases de una convocatoria de acceso a la escala superior por el turno libre», en un Ayuntamiento valenciano.

La Policía Local acordó recientemente la entrada por oposición de 33 agentes, un proceso que todavía no ha iniciado. Además, están pendientes de adjudicación distintos concursos para la compra de vehículos y material diverso.

La concejal de Protección Ciudadana anunció recientemente el paso de personal de la Unidad de Tráfico a los retenes de los distritos, con el propósito de reforzar las patrullas en los barrios y las campañas de erradicación del botellón. Las mismas fuentes indicaron que este procedimiento aún no se ha completado, pese a las demandas de las asociaciones vecinales.