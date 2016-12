Las fallas recuerdan a Fuset que esperan dimisiones tras la asamblea de la reprobación

valencia. No hay casal ni rincón de Valencia donde la gente no se haya fundido en un abrazo para festejar la declaración de las Fallas como Patrimonio Inmaterial, pero los falleros reconocen que todavía no han olvidado los malos momentos que han vivido por la exigencia de la Junta Central Fallera y de la concejalía de Cultura Festiva de firmar a las aspirantes a cortes unas normas de vestimenta que les prohibía llevar escotes, faldas cortas o que contemplaba la posibilidad de que el acompañante las enviara a casa a cambiarse.

El presidente de la Interagrupación, Jesús Hernández, reconoció ayer que son ya muchos los presidentes que le hacen llegar el enfado porque todavía no se han producido dimisiones tras la asamblea de reprobación al concejal Pere Fuset. «Incluso están convencidos de que dos personas con nombres y apellidos deberían de irse».

Hernández indicó que muchos presidentes «quieren que se realicen las dimisiones ya, sin esperar a Fallas por el bochorno que hemos pasado», en referencia a las normas que Fuset tuvo que retirar tras recibir críticas de la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra.

A pesar de ello, Jesús Hernández, comentó que, a título personal, opina que «deberíamos hacer borrón y cuenta nueva porque estas cosas negativas no son buenas para nadie». También dijo que el concejal «debería de aparcar ya de una vez la polémica de la lengua y de los versos y dejarlo como está porque se lo han dicho hasta compañeros de partido».

A pesar del reproche a Fuset, Hernández reconoció que están dispuestos a mejorar otros aspectos de la fiesta, como la pirotecnia. Le propuso que sea el Ayuntamiento el que se haga cargo de realizar actos pirotécnicos en los distritos «porque los presidentes no se atreven a firmar contratos de pólvora por la responsabilidad que puede acarrear si hay un accidente».