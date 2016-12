Los consumidores critican la subida en la EMT frente a la bajada del servicio

El secretario de la Unión de Consumidores de la Comunidad Valenciana, Vicent Inglada, criticó ayer la subida del bonobús de la EMT el próximo año, que pasará de 8 a 8,50 euros. Denunció que la medida de la empresa municipal contrasta con la bajada en la calidad del servicio, debido al «aumento de los tiempos de espera y la falta de autobuses».

Inglada animó a los usuarios a que presenten reclamaciones en la entidad de consumidores para mejorar el servicio. Señaló que han enviado propuestas de reuniones con el concejal de Movilidad, Giuseppe Grezzi, de momento sin éxito, para reclamar que la compañía municipal se adhiera al sistema de arbitraje de la Generalitat.

La empresa presentó el viernes las tarifas de 2017, donde el bonobús es la única modalidad afectada por un incremento. Este billete es utilizado por el 35% de los viajeros, con lo que se espera aumentar los ingresos en unos dos millones.

«El resultado es que ha subido la tarifa a la mayoría de usuarios», comentó, sumándose de este modo a las críticas de la Federación de Vecinos. El aumento será de un 6%, lo que Inglada comparó con el 1% de incremento previsto en salarios.

«Esta subida no se corresponde ni con un aumento necesario de autobuses ni con una mejora en la calidad del servicio», comentó, para reiterar que los tiempos de espera forman parte principal de las quejas. La EMT no ha estado nunca integrada en el sistema de arbitraje, aunque el secretario de la entidad indicó que pensaban «un cambio con el nuevo gobierno, que no se ha producido». Los laudos que emite la Generalitat, producto de un informe donde suelen participar asociaciones de consumidores, son de obligado cumplimiento.

Tanto Grezzi como el gerente de la empresa municipal Josep Enric García, indicaron el viernes que este año se ha contratado a 85 conductores y comprado 40 autobuses. El balance, en opinión de Inglada, es insuficiente y no responde a las expectativas que se tenían.

La coordinadora de Esquerra Unida en Valencia, Rosa Albert, comentó sobre la subida de tarifas que no puede «más que trasladar nuestro rechazo a que el título más utilizado, el bonobús, vaya a sufrir un incremento del 6,25%».

Albert lamentó que una vez más «se demuestra la política de improvisación de la delegación de Movilidad. No se puede hacer una apuesta decida por el transporte público y aprobar subidas como esta que perjudican gravemente a la clase trabajadora, que ven como servicios básicos se incrementa mientras los salarios se recortan», declaró.

La última subida de este título se produjo en el 2013 con el PP en el gobierno y la oposición en pleno criticó este hecho, «con la diferencia que los anteriores responsables políticos no se autoproclamaban como los defensores del uso del transporte público. Este aumento de 50 céntimos en el precio de este título no se verá reflejado en la mejora del servicio».