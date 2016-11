La velocidad en la carretera de El Saler baja a 60 kilómetros y se prohíbe adelantar

Desde que acaba la autovía de El Saler hasta la pedanía de El Perelló, en Sueca, hay 12 kilómetros según la señal sobre la que ayer caía una persistente y fría lluvia. Los conductores que vayan por esta carretera, llamada CV-500, no podrán adelantar a otros vehículos en todo ese tramo. La línea continua lo prohíbe tras la remodelación acordada por la Conselleria de Obras Públicas y el Ayuntamiento para forzar un descenso en la velocidad del tráfico.

Es más, hasta las siguientes zonas de Sueca, Les Palmeres y El Mareny, sigue la línea continua igual que la velocidad máxima ha bajado de 80 a 60 kilómetros por hora, según puede verse en toda la señalización que salpica los laterales de la calzada que cruza la Devesa.

«Recuerde», dice en muchas de estas señales, mientras que en otras se advierte del peligro de la presencia de ciclistas, por lo que se indica que los adelantamientos (los únicos permitidos por el Código de Circulación), deben dejar una distancia de un metro y medio.

«No se puede hacer otra cosa. Si encontramos un tractor toca esperar», comentó Ana Gradolí, representante de la asociación de la Devesa, una de las que acudió ayer a una reunión con el concejal de Devesa-Albufera, Sergi Campillo, y el director general de Obras Públicas, Carlos Domingo.

Es sólo un ejemplo del perjuicio que auguran los vecinos, quienes ya criticaron el estrechamiento de los carriles, que han pasado de tres metros y medio a tres de anchura con el mismo propósito, favorecer a que se reduzca la velocidad.

El encuentro de ayer, donde acudieron los alcaldes pedáneos de El Perellonet, El Perelló y El Palmar, la alcaldesa de Sueca así como miembros la Federación de Vecinos y de las asociaciones de El Saler, El Palmar, Monte de la Devesa y El Perellonet, sirvió también para conocer que la remodelación de la CV-500 se hará pese a que no ha sido incluida en el Plan Life de reparto de fondos europeos para proyectos medioambientales.

«Nos han dicho que se hará con recursos propios, aunque no nos han enseñado nada de lo que van a hacer». La Generalitat ha sacado hace poco a concurso la redacción del proyecto, con un plazo de 24 meses.

Pero hasta que se haga esa remodelación, los conductores tendrán que convivir a diario con la línea continua y el límite de velocidad de 60 kilómetros por hora, lo que se presume que será durante años. A la reunión asistieron representantes de València en bici y Stop Accidentes, para poder abordar todos los puntos de vista en el debate.

Hasta ahora, la velocidad imperante era de 80 kilómetros por hora, salvo en una decena de zonas donde se reducía a 60 por hora al aproximarse a rotonda o desvíos. Con la nueva disposición, la CV-500 se convertirá en la práctica en una calle. Las medidas, tanto la bajada en la velocidad máxima como la línea continua, han indignado a buena parte de los vecinos de la pedanías del sur de Valencia. Tanto como hacía años que no se recordaba. Es más, mañana tienen convocada una manifestación desde la Glorieta hasta la plaza del Ayuntamiento, a través de la calle Colón.

Con todo, Broseta valoró la reunión al señalar que el encuentro «es un primer paso, aunque si lo hubieran hecho antes posiblemente se hubieran evitado muchos problemas». La dirigente vecinal añadió que espera que a partir de ahora, «cumplan con su promesa de informar y pedir opiniones antes de ejecutar, y no al revés como ha sucedido en este caso».

Sobre la manifestación convocada para mañana, explicó que la Federación no se sumará al no estar organizada por asociaciones de Valencia. La asociación de vecinos de El Perellonet sí que se sumará a la protesta puesto que exigen, no solo que se eliminen los resaltos, sino que se revierta por completo todo lo que se ha hecho y que se deje la avenida de las Gaviotas tal y como estaba, con los pasos de peatones y semáforos que se van a habilitar en los próximos meses.