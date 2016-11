Las primeras heladas dan paso a cuatro días de lluvias en el norte de la Comunitat

valencia. De las primeras heladas por el descenso de temperaturas a al menos cuatro días seguidos de lluvias y cielo encapotado. Si las previsiones meteorológicas se cumplen, la Comunitat podría recibir este fin de semana y en el inicio de la siguiente la lluvia que ansían campos, montes y embalses. O al menos, un alivio a la sequía.

El frente frío que en estos días se ha extendido por toda España dejó ayer de madrugada algunos de los registros más bajos de este otoño. Según fuentes de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Vilafranca pasó una noche gélida a -3,6 grados. En el Rincón de Ademuz, el desplome de temperaturas situó el termómetro en -1,5 grados. En el interior de Valencia, también mucho frío. Utiel marcó casi un grado negativos y Fredes, -0,6. No obstante, las heladas nocturnas del interior no alcanzaron a las grandes capitales más próximas al litoral. En Alicante el termómetro no bajó de 5 grados, en Castellón se quedó en 6 y Valencia registró 7 grados.

Desde el jueves, un tenue manto de nieve ha cubierto algunos puntos elevados de la parte de la Sierra Javalambre correspondiente al Rincón de Ademuz, en el interior de la provincia de Valencia.

Y a partir de hoy, la lluvia y los cielos encapotados serán la tónica dominante en los próximos cuatro días. De hecho, AEMET ha activado la alerta amarilla por riesgo de precipitaciones fuertes. Hoy el cielo estará nuboso o cubierto. En la mitad norte de la región se esperan lluvias que podrían ser más intensas en Castellón, «localmente fuertes y persistentes en las últimas horas» del día. Las temperaturas experimentaran un ascenso en el norte, tanto las máximas como las mínimas, mientras que en el resto de territorio el termómetro cae.

Y mañana seguirán las lluvias. La previsión vuelve a advertir sobre precipitaciones fuertes en puntos del litoral de Castellón e incluso en algunas áreas más al interior. El cielo continuará gris, «nuboso o cubierto». Las temperaturas serán más suaves, sobre todo en la mitad norte, y las máximas experimentarán pocos cambios.

Riesgo de tormentas

La inestabilidad marcará también el inicio de la semana próxima. AEMET de nuevo prevé para el lunes cielos encapotados «con precipitaciones y chubascos que ocasionalmente podrían ser en forma de tormenta», tanto en el litoral norte y centro del territorio. En el resto de la región, persiste la probabilidad de lluvias, pero serán más débiles. En cuanto a las temperaturas, no se espera que experimenten cambios importantes. Según José Ángel Núñez, climatólogo de AEMET en la Comunitat, «las heladas son más frecuentes con cielos despejados que cuando hay presencia de nubes».