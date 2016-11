Cincuenta comisiones firman para reprobar al concejal Fuset por su gestión

que existan o dejen de existir previamente al acto de este señor no es relevante. este hombre ha impuesto una normativa machista a las falleras. si lo ha desarrollado el, mal. si lo ha copiado, peor ya que demuestra que ni lee lo que presenta, se dedica al copia y pega o bien esta de acuerdo con lo que ha dado a firmar. en cualquier caso, cagada de oro para el señor fuset, ahora a no echar balones fuera y a dar la cara.

Yo estic de acuerdo ab ad estes comisions, los catalanistes nos volen furtar mostra festa per anatomasia pero asi estem moatros pa defendrenos per lo manco raere

Es curioso ver como un personaje les dice a las mujeres como vestir y como prohíbe un poema por estar en uno de los dos idiomas de los valencianos y, aún así, los que deberían ser progresistas están aquí defendiendo esto mismo a muerte.

Que poco respeto por aquellos que consideran ciudadanos de segunda dentro de su anschluss particular...



Quina manera de desinformar al personal... I qué poquet li importa Las Provincias la cultura valenciana i el futur del nostre Poble, qué poquet...

La campanya de LP i el PP contra els valencians és vergonyosa, ... i lo de Pere Fuset és una altra cosa, és un tema polític a questionar i a rectificar o no, pero ahí està

Crear a partir d'ahí divisions i guerres en el món faller sols per que interesa al PP, a partir de 50 de les 400 comisions, implicant a falleres que no tenen res a dir a nivell polític és de lo més rastrer en els últims anys en política.

Però clar, la moral i la dreta són com l'aigua i l'oli. I el patriotisme igual, només entenen el de Vixca València si és meua, si no l'ofegarem.



Hoy en esta noticia han aparecido mas de 20 nicks nuevos opinando ( un saludos a todos los de NNGG) a la vez sale la noticia de las normas con mucho bombo por parte del Boletín, los antiguos presidentes de JCF ( todos concejales del PP), lo de alguna falleras mayores, lo de las 50 comisiones..todo a una semana de lo de la UNESCO...esto es claramente una campaña...Pere Fuset ha tenido un error grave por firmar esas normas retrogradas que como se ha demostrado, se propusieron hace años..pero es DELEZNABLE que prefiráis hacer daño políticamente a un partido antes de defender vuestra tierra...ha sido un espectáculo bochornoso que solo constata lo que muchos ya sabemos...que primero sois peperos y luego valencianos..os importa un pepino la fiesta , igual que os importa un pepino la lengua, igual que os importa un pepino los valencianos..que triste

Ni saben ni quieren ni pueden...!!! Es lo que hay

te refieres a las cincuenta comisiones falleras, no?

Resulta que Crespo ha dit per la radio que sí hi havia unes normes, o siga, Pere Fuset NO VA MENTIR. La fallera major, en este diari, diu que signà les normes perquè son de sentit comú. La setmana que ve és la votació de la UNESCO. Hi ha algú que vol que les falles fracasen i així demanar responsabilitats, son els de quan pijor millor. I sempre guanyen. Pensava que els valencians podiem eixir del pou en el que algú ens va clavar ( culpa nostra, evidentment). Ja no ho tinc gens clar. La caspa no deixarà que la nostra societat evolucione i si fa falta es disfressaran de feministes per a aconseguir que tornem a l'estat on estavem. Igual te que siguen les falles, que la llengua, que les bicicletes, que el València club de futbol o que el corredor mediterrani, ho volen desfer tot . Total per a després anar a Madrid i que es burlen d'ells.

Per cert, la notícia amb les declaracions de la fallera major de València, una altra notícia a qui LP li interessa bloquejar l'opció de comenaris... Per què serà??

Tu no més fas cas del que diu lo que a ti t´intersa sentir i si mentix a tu te dona igual. Anem a vores si ho explique i la teua curteta ment ho asimila. Estes normes no existien perque no eren oficials, no eren normes sino recomanacions, ¿entens lo que es una cosa i l á tra? Alguns jueguen en el llenguaje i diuen lo que volen dir en l´intenciò de que els demés entenguen lo que ells volen que entenguen. Bò despres de saber que son recomanacions i no normes s´aprecia que qui parle de normes i no de recomanacions está mentint en lo esencial. Eixes recomanacions son de sentit comú, pero sense tindre l´obligaciò de ferles complir estrictament signantles, i afegint que els que anaren a replegarles decidiren si anaven vestides de forma digna i en tot cas decidir si les impedien eixir si a criteri seu no anaven de forma digna, quan els que van a replegarles son simplement fallers que están en la JCF. I eixa situaciò no ha passat mai, llavors perque han pensat que ara podria passar. Fins l´Oltra i al Ribò els ha paregut una barbaritat, o siga que no defengues tant al inane Fuset perque es un inepte i aixi ho pensen en el seu partit. I nosatres estem en el mateix pou que totes les Comunitats unes mes unes menys gracies a ZP en totes i aci en particular a Camps i tot lo demés es fals. Jo tot lo que vinga de tu i de gent com tu no me crec res i a mes es fals fins que no se demostre lo contrai i vosatres mai demostreu res.

Sé distingir entre una norma i una recomanació. Una norma és el que la gent usa per a escriure amb correcció. I una recomanació és: apunta't a un curset.

Cosmos tu brillantez y sabiduría nos nubla la vista..todos los cortos e ignorantes agradecemos tus sabios comentarios impregnados de objetividad y raciocinio..cuando sea mayor espero conseguir tu nivel intelectual para poder ver la luz

Resulta patético mezclar las fallas con la política ,eso huele mal si uno lo hace mal se marcha a la calle y punto aunque para eso de tener algo de vergüenza y si no la tiene se le manda a su casa

Fuset ( i/o algú de la JCF) ha ficat la pota prout, contradient el que és un ideal progressista del que segur ell és posseïdor. Haurà d'assumir les responsabilitats d'aquest error.

Una altra cosa ja em sembla la campanya organitzada per LP i la part més rància de la festa fallera, tants anys sota la protecció interessada del PP, que té una clara fi política. Perquè exemples claríssims de manipulació de la festa i de majúsculs errors hi ha hagut abans i no eixien com una gossada cercant clarament el cap del president de la JFC.

Fuset em sembla un bon polític i fins al moment,honrat . Ja han intentat diverses vegades anar a per ell i crec que a la llarga, desgraciadament, ho aconseguiran,perquè la caverna quan es marca un objectiu, és difícil que revertisca.

M'agradaria saber si aquestes 50 comissions falleres ( de quasi 391 que hi ha), que cerquen reprovar a Fuset ,han fet votacions internes sobre aquest tema amb els seus fallers o ha sigut una decisió arbitrària del president/junta.



Amb tot açò no vull obviar que existeix un error i que han d'assumir-ho.

Fuset l'ha cagat més del que creu, perquè ha posat en safata al sector ranci-ofrenador, al PP i a tot l'aparell mediàtic que porten darrere, una excusa per a carregar contra el govern que els va llevar el poder i control de la capital i de la Generalitat, de manera que posaran tota la pòlvora que calga per a provocar un desgast al govern actual i, si poden, intentaran fer dimitir al regidor, encara que s'emporten darrere la candidatura de la Unesco, perquè per a ells el més important, el primer, són els vots i recuperar el poder.