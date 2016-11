El tripartito se reserva el derecho de veto en los poemas del libro fallero

El gobierno tripartito del Consistorio valenciano se ha reservado en las nuevas bases de los poemas del libro oficial fallero el derecho de veto a los versos que resulten elegidos en la presente edición.

Además, es la primera vez que el Ayuntamiento organiza este concurso, ya que durante nueve años era el poeta ganador del mejor llibret de falla - el premio Bernat i Baldoví de Lo Rat Penat- el que tenía el honor de elogiar las figuras de las falleras mayores de Valencia en este libro que edita cada ejercicio la Junta Central Fallera.

Ahora el tripartito, en el punto nueve de las bases, dice que «el Ayuntamiento de Valencia y la Junta Central Fallera se reservan el derecho de publicar el texto premiado en el 'llibre faller' del ejercicio fallero en curso». Se da la circunstancia, además, de que aunque es un libro que siempre ha editado la Junta, la convocatoria de los poemas se ha realizado desde el Ayuntamiento.

Como ya han criticaron varios presidentes de falla, «en lugar de convocarlo la Junta lo ha hecho el Ayuntamiento para no tener que hacer frente al acuerdo de 22 de diciembre del año pasado, cuando la asamblea de presidentes dijo que quería que se mantuviera el sistema de elección de versos y no se entrara en polémica de la pluralidad normativa».

En estas bases ya no se habla de poemas dirigidos exclusivamente a las falleras mayores, se recoge como poemas de carácter lírico inspirados en la fiesta falleros. Se contempla que el jurado podrá no adjudicar los premios si observa que «ninguna de las obras presentadas llega a la calidad artística literaria necesaria», pero, se reserva una segunda baza al decir que tanto el Ayuntamiento como la Junta podrán reservarse el derecho de no publicarlo, finalmente, en el libro oficial fallero.

A pesar de que el privilegio correspondía este año de nuevo a Ampar Cabrera, por ser ganadora del mejor llibret Bernat i Baldoví por la comisión Santiago Rusiñol, tras la convocatoria del nuevo concurso y el malestar manifestado por los presidentes -por haber sacado un nuevo concurso sin ser aprobado por la asamblea- habrá que esperar a la decisión que se tome el martes en la asamblea mensual.

Y es que los presidentes de falla que comenzaron a recoger firmas en contra de la retirada de los poemas de Lo Rat Penat y de las nuevas normas que han obligado a firmar, primero a las preseleccionadas y luego a las cortes, explican que durante estos días se siguen recogiendo más muestras de apoyo.

El pasado martes los coordinadores de la protesta ya entregaron por registro de entrada un total de 53 firmas, aunque al menos dos de ellas fueron retiradas tras recibir la llamada del concejal de Cultura Festiva, pero esta semana todavía hay comisiones que se están sumando después de haber realizado la correspondiente consulta con sus juntas directivas y falleros. En principio, se necesitaba un 10% del censo fallero para poder incluir en el orden del día la moción de reprobación y ya está previsto que así sea.