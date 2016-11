El Ayuntamiento de Valencia justifica anular una multa por ruido porque el infractor iba ebrio

Sercristal..............no me vengas con milongas. La Policía Local lleva varios años (y en la actualidad) haciendo dejación de sus funciones. No multa a casi nadie (solo coches) ni cagadas de perros, ni papeles al suelo, ni ruido de pubs o gente, etc..........y la gente no os respeta, porque no os haceis respetar. Y mientras tanto, la ciudad se está haciendo sucia y desagradable. Pero vosotros a cobrar a fin de mes.