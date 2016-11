Ribó cambia la pancarta de la República para evitar un nuevo conflicto con el Gobierno

«Queremos evitar cualquier elemento de conflicto, no queremos generar ninguno». De esta manera explicó ayer el alcalde Joan Ribó la estrategia seguida por el gobierno municipal en los actos de conmemoración de la II República, al hilo de la colocación de una pancarta en el balcón del Consistorio sustancialmente distinta a la del pasado abril, la que provocó un requerimiento de la Delegación del Gobierno para que fuera retirada.

La normativa es muy estricta en cuanto a que las banderas, enseñas y símbolos en los edificios oficiales deben estar colgadas en mástiles, por lo tanto de manera permanente. Frente a esa obligación, la pancarta desplegada con motivo del pasado 14 de abril estaba formada por una Senyera (lo que no supone ningún problema) y la bandera tricolor republicana, esta última fuera de la Constitución Española.

La que puede verse desde ayer colgando del balcón es una pancarta con un diseño más sencillo, formada por letras art decó en fondo blanco, con el guiño de que la palabra 'República' está pintada por los tres colores de la enseña republicana.

El alcalde se hizo eco también de las críticas del grupo municipal Ciudadanos, cuyo portavoz, Fernando Giner, se quejó en LAS PROVINCIAS la semana pasada de no tener información del programa de actividades en recuerdo de la II República, pese a que la había pedido varias veces. El primer edil argumentó que el día 3, el Consistorio sufrió una avería informática que impidió difundir el detalle de las iniciativas a todos los grupos municipales.

La pancarta estará varios días en el balcón, mientras se celebran diferentes iniciativas. Ayer se celebró la presentación del primero de cuatro libros editado por el Consistorio. Se trata de una serie titulada 'València, capital de la República' que se estrena con 'El món mira a València, capital de l'antifeixisme'. La concejal del área de Cultura, Glòria Tello, denunció que corporaciones pasadas «no hayan acometido este trabajo necesario por la memoria histórica, en lo que fue el primer ensayo democrático efectivo de la historia de España, con sus errores y sus aciertos».

La trilogía forma parte de un trabajo de la Universitat de València, cuyos siguientes volúmenes se presentarán en abril y noviembre del próximo año. Todos giran en torno a la capitalidad de Valencia en la II República entre el 7 de noviembre de 1936 y el 31 de octubre de 1937.

También se ha previsto una exposición sobre los refugios de la Guerra Civil, la recuperación de dos de propiedad municipal y una muestra fotográfica con fondos de la agencia Efe, aún por determinar.

El grupo popular criticó la semana pasada la ruptura del consenso entre los grupos a la hora de colgar pancartas en el balcón, un compromiso tácito que ha sido roto con el envío de un escrito desde la secretaría municipal, donde por encargo de la alcaldía se recuerda que en caso de discrepancias, imperará la mayoría ponderada del pleno.

Al hilo de esto, el concejal Alfonso Novo informó ayer que el grupo popular ha propuesto modificar el Reglamento de Transparencia y Participación Ciudadana para que de manera «expresa, clara y meridiana se garantice un uso exclusivamente institucional del balcón del Ayuntamiento y de las dependencias del edificio consistorial, respetando la protección patrimonial que goza como Bien de Relevancia Local».

El PP ha presentado alegaciones a los cambios en la normativa, para que no se coloquen pancartas como la del aniversario republicano por su connotaciones políticas. En todo caso, otra de las peticiones es que los partidos no puedan realizar propuestas al Consistorio, incluso que se busque una alternativa en la plaza del Ayuntamiento en otro soporte que no sea el balcón.