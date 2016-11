Giner: «La mala gestión de Ribó deja a los valencianos sin 37,3 millones de inversiones»

Pues llevan razón ( por desgracia)... Las inversiones en barrios: Nulas!, ahora se vuelve a pedir otra "participación" ciudadana para obras que no se hacen; la ciudad sigue muy sucia, la policía local cada vez más ineficaz, el transporte loco, ahí siguen los barracones,el botellón, etc, etc. Cuando se pondrán las pilas para "cosas importantes" no para chorradas sin sentido??