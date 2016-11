En medio del debate que ha suscitado la prohibición del Vaticano de lanzar las cenizas en lugares no considerados como sagrados, los viandantes pueden encontrar en Valencia todo un camposanto con vistas al mar. Ese es el escenario con el que se pueden topar paseantes y turistas en las instalaciones de la Marina Real Juan Carlos I, donde ha surgido de forma improvisada -y no autorizada- un enclave en el que algunas personas lanzan por motivos sentimentales las cenizas de sus difuntos al mar.

Esta práctica se ha detectado junto a la bocana, por donde entran las pequeñas embarcaciones a la dársena del puerto, en la Marina norte. Algunos de los usuarios que utilizan este paso acuático para salir a alta mar confirman que en más de una ocasión han visto a familias lanzando las cenizas con los restos de la cremación de los difuntos al agua. De hecho, varios propietarios de embarcaciones con amarres en la zona explican que no es la primera vez que observan lanzar pequeñas coronas o ramilletes de flores al mar en fechas señaladas como la de ayer, día de Todos los Santos.

Este camposanto improvisado se encuentra en el espigón y muchos de los paseantes que acuden a la zona para ver de cerca el mar se pueden encontrar con toda una serie de inscripciones en el muro que separa la zona de hormigón y la bocana. Inscripciones que son un homenaje a la memoria de sus seres queridos.

«Has sido un ejemplo de vida y amor. Te quieren tus hijos», se lee en unas de las inscripciones

Paseantes y tripulantes de embarcaciones han visto restos de cenizas y ramos de flores en el mar

En realidad, este muro se ha convertido en una alternativa a las lápidas, porque son varios los familiares de fallecidos que no han dudado en inmortalizar su cariño en frases en las que incluyen hasta la fecha del deceso.

Paseantes como María José C., que acudieron a esta zona del puerto para disfrutar del buen tiempo, explicaron que les sorprendió que la gente venga aquí «a tirar las cenizas y a poner frases de recuerdo. No sé si cuando se enteren las autoridades lo respetarán o lo eliminarán, pero no creo que tengan permiso para lanzar aquí las cenizas». Otra joven asegura que hace ya unos meses se asomó al muro «y en una de las esquinas vi hasta restos de cenizas que habrían salido de alguna urna».

Las inscripciones se están realizadas en la mayoría de los casos con rotulador negro y, en menor medida, con tinta blanca correctiva de textos. En uno de los mensajes, por ejemplo, se puede leer «abuelo, gracias por formar esta familia. Gracias por los momentos mágicos que me has regalado». En otra, un hijo deja por escrito: «papá siempre te querré, aunque no estemos contigo».

También hay inscripciones de familias al completo, como por ejemplo, una que escribe: «Has sido un ejemplo de vida y amor. Te quieren tus hijos, abuelos y bisnietos». Y algunas incluyen mensajes de amor como: «Has sido lo mejor que me ha pasado en mi vida. Siempre te querré» y añade corazones.

La postura del Vaticano

Precisamente estos hechos se producen al tiempo que la Iglesia ha hecho pública la prohibición de esparcir las cenizas de los difuntos o de guardarlas en las casas. El Vaticano anunció la negativa en la instrucción 'Ad resurgendum cum Christo'. El texto fue aprobado por el papa Francisco en marzo, pero ha sido ahora cuando se ha dado a conocer públicamente.

Estos problemas se están registrando por una falta de regulación, como ya alertan las empresas funerarias. En poblaciones como Xàbia, por ejemplo, en la ordenanza municipal ya se recoge la condición de que las urnas en las que se depositan las cenizas tienen que ser biodegradables.

La costumbre de lanzar las cenizas al Mediterráneo, en cualquier caso, está tan arraigada que se presume difícil el poderla erradicar.