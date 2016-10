Invasión zombi en el centro de Valencia

En la tarde del lunes más de 600 personas participaron en una invasión zombi por el centro de Valencia. El evento estaba organizado por Valencia Zombi Party, que lleva celebrando Halloween de esta forma desde 2010. Además, los beneficios que obtienen de las distintas actividades que llevan a cabo hasta el próximo 6 de noviembre van destinadas a Psicólogos sin Fronteras.

En la edición de este año los padrinos de la invasión zombi fueron el dibujante Paco Roca, el cantante José Manuel Casañ y el artista MacDiego.

“No soy mucho de disfraces y demás, salvo la temporada que estuvimos en televisión con Ramón Palomar, pero siempre gustan estas cosas, y más si hay amigos”, aseguró Paco Roca, que iba disfrazado de un Franco zombi. “No me siento mucho más alto, pero me está entrando un odio hacia la masonería y hacia los rojos que no sé si podré aguantarlo”, bromeó el famoso dibujante.

“El año pasado yo iba de fallero y MacDiego de Fallera Mayor, pero hemos cambiado los papeles, y una maravilla, me siento en mi papel”, indicó José Manuel Casañ, cantante de la mítica banda Seguridad Social. “Es un escándalo lo de los zombis, yo creo que todos, subconscientemente, nos estamos preparando para el apocalipsis zombi que llegará dentro de unos años”, concluyó entre risas.