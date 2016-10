Fuset crea un concurso para evitar los poemas de Lo Rat Penat en el libro fallero

Lo Rat Penat no mantendrá la tradición de que uno de sus poetas participantes en els Jocs Florals elogien las figuras de las falleras mayores de Valencia de 2017, Raquel Alario y Clara Parejo. En las asamblea de presidentes del mes de octubre, celebrada el martes por la noche en la sala Iturbi del Palau de la Música, el concejal de Cultura Festiva, Pere Fuset, hizo el anuncio de que «los versos dedicados a las máximas representantes de la fiesta sí figuran en el libro fallero», eso sí, matizó, que serán escogidos vía concurso que convocará la Junta Cental Fallera.

De este modo, se rompe la tradición de que sea el poeta en lengua valenciana ganador del premio Bernat i Baldoví dels Jocs Florals el que tenga el honor de reconocer las virtudes de las falleras en el siguiente ejercicio fallero.

Con esta iniciativa, el concejal de Cultura Festiva pretende esquivar el compromiso de mantener los poemas con la firma de los ganadores de Lo Rat Penat.

Si bien el año pasado inicialmente no quería poner los versos de Ampar Cabrera, ganadora del Bernat i Baldoví de 2014, al final se vio obligado a hacerlo después de que los presidentes de falla manifestaran enérgicamente su protesta a la medida. A pesar de incluir los versos, incorporaron también en el libro un pie de nota donde justificaban la medida diciendo que los adjuntaban, no por voluntad propia, sino porque lo aprobó la directiva del anterior gobierno. Esto también fue criticado por los presidentes de las comisiones, ya que la propia Ampar Cabrera reconoció que recibió el encargo de la directiva actual en la Nit de la Puntxà, noche previa a la tradicional batalla de flores.

Según el concejal Pere Fuset, habrá un concurso abierto para escribir los poemas para Raquel Alario y otro para lo de Clara Parejo. También añadió que la intención es «potenciar la poesía lírica en el mundo de las Fallas».

El concejal ya se negó el año pasado a incluir los versos, pero cedió ante la presión de los presidentes

Por otra parte, el concejal de Cultura Festiva confirmó que ya han entregado a las componentes de la corte una copia del documento que este año, por primera vez, se les ha hecho firmar para cumplir unas normas de la junta. Fuset justificó la medida diciendo que era un documento «que otros años se les leía y que en esta ocasión se les ha hecho firmar». En este escrito se pide a las jóvenes que cumplan un protocolo como la indumentaria del siglo XVIII con un solo moño y las del XIX con tres; a no utilizar redes sociales o no presidir las exaltación de sus comisiones como falleras mayores salientes por pertenecer ya a la corte.

El presidente de la falla Isabel la Católica, Rafa Ferrando, que ha consultado esta semana el documento, exigió el martes su retirada porque, aseguró, no se ha aprobado en asamblea. Además, explicó que no ve claro que incluya la posibilidad de enviar a cambiarse a casa a una fallera mayor si no lleva ropa de particular adecuada, o que incluya sanciones en caso de que lleguen tarde a un acto o que los padres de las menores no estén en casa a la hora de devolverlas. Este presidente aseguró que en un documento no se pueden incluir sanciones sin explicar cuáles van a ser. El secretario general de la Junta, Pepe Martínez Tormo, justificó la decisión diciendo que la voluntad de la Junta no es imponer medidas punitivas, sino que se hace para que sean conscientes de la responsabilidad del cargo.

En la asamblea, Fuset advirtió a los presidentes de que en breve recibirán circulares de la Concejalía de Movilidad Sostenible para que vayan pidiendo ya la retirada de bolardos, mobiliario urbano o la poda de árboles para que no entorpezca la plantà de los monumentos falleros.