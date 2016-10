Gimnasia en el parque de un barrio de Valencia

Todas las tardes medio centenar de jóvenes se reúne en un parque de la calle Almazora, junto a las vías del tranvía que desemboca en el Pont de Fusta. Allí practican ‘street workout’, una disciplina de gimnasia callejera cuyos movimientos dejan boquiabiertos a quienes pasean cerca de allí.

“Hacemos ‘street workout’, también conocido como calistenia; es un deporte en el que usas tu propio peso, sirve para ganar fuerza, perder peso, y viene gente de todas las edades y todo tipo”, comenta Eloy Roca, de 22 años. “Hay gente que se para y que, como si esto fuera un teatro, nos aplaude al acabar los ejercicios; la gente flipa”, añade.

Eloy forma parte de un club que se creó hace tres años y que cuenta con alrededor de ochenta miembros, de entre 13 y 34 años. Practican este deporte en un parque que ha sido remodelado recientemente –el próximo sábado 5 de noviembre celebran un evento para inaugurar oficialmente el parque remozado– para que puedan realizar sus ejercicios, y cuentan con un bajo cedido por el Ayuntamiento que hace las veces de sede y almacén.

“Es gratis, todo el mundo puede disfrutar de esto, es un bien común, y creo que es una de las primeras razones para practicarlo, porque no hace falta dinero, sólo tener ganas y querer hacer algo diferente a lo que te plantea la sociedad como salir de fiesta o hacer otra serie de cosas que, creo, no son tan constructivas como venir aquí a hacer deporte”, explica Daniel Vega, presidente de Wolfpack Street Workout.

El club, además de su carácter puramene deportivo, tiene también un espíritu integrador. Todos y todas son bienvenidas. Hay siete chicas, pero la cifra va creciendo poco a poco. “Vine y me gustó muchísimo, sobre todo el compañerismo que hay, todos me empezaron a ayudar; yo no sabía hacer absolutamente nada, y entre todos me ayudaron poco a poco; para mí, esto es mejor que un gimnasio, donde estás siempre encerrado, y aquí lo haces al aire libre”, señala Ariadna Martínez, de 22 años.

Y en cierto modo, dicen, consiguen que los jóvenes del barrio dediquen sus horas muertas a hacer deporte, y no a otras actividades insanas. “Estar aquí haciendo deporte te hace más fuerte de mente, prefieres venir a entrenar que hacer otras cosas malas: te sientes mejor, tienes más autoestima; la gente aquí no viene a fumar o pelearse, viene a hacer deporte”, apunta Eloy Roca.

“Mmuchos de ellos se han apuntado a otras actividades del centro, algunos han vuelto a estudiar otra vez; les aconsejamos en todo lo que se puede e intentamos que en momentos tan difíciles como puede ser la adolescencia tengan algo más que el ocio que se suele ofrecer normalmente”, concluye Daniel Vega.