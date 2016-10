Menús de lujo a 25 euros en Valencia

Valencia se suma por primera vez a una nueva edición del Restaurant Week y ofrecerá menús de lujo a 25 euros para acercar la gastronomía al público y por una buena causa, según ha informado la organización en un comunicado.

Este evento, de fama internacional, tiene lugar cada año en ciudades como Nueva York o Lisboa, y llega a Madrid, Barcelona y, por primera vez, a Valencia de la mano de ElTenedor, la web líder de reservas online de restaurantes en Europa.

Esta vez será del 26 de octubre al 6 de noviembre y participarán más de 100 restaurantes que, durante estos días, ofrecerán menús de lujo a 25 euros. 11 días llenos de sabor que se podrán disfrutar reservando a través de la web www.eltenedor.es y de sus Apps móviles.

Entre los establecimientos que se han querido sumar a esta iniciativa destacan restaurantes de moda de Madrid como Domo by Roncero y Cabrera, Dabbawala by Luca Rodi o Bache; BistrEau by Ángel León o Spoonik Restaurant en Barcelona; y Alejandro del Toro, La Salita de Begoña Rodrigo, o Come & Calla by Alejandro Platero en Valencia. Además, esta edición contará con la participación especial de restaurantes con Estrella Michelin, como Angle by Jordi Cruz, que ofrecerán menús a 45 euros manteniendo el euro solidario.

Como la pasada edición, Restaurant Week sigue fiel a su fin solidario y por cada menú consumido se donará un euro a la ONG Ayuda en Acción, en concreto a su proyecto 'Aquí también', que trabaja para paliar la pobreza infantil en el país. Un programa de apoyo a la infancia, y sus familias, en riesgo de exclusión, que Ayuda en Acción lleva a cabo en España desde 2013.

A través de los centros educativos facilitan becas de alimentación, formación en hábitos saludables, dotación de material escolar, actividades extraescolares e innovación educativa, entre otros, para fomentar la igualdad de oportunidades. Esta iniciativa ha beneficiado en el último curso escolar (2015/2016) a más de 16.000 niños de 48 colegios en 10 comunidades autónomas, con becas otorgadas a más de 6.000 familias.

Marcos Alves, CEO y Fundador de ElTenedor, ha destacado que "organizar y promover por segundo año consecutivo una iniciativa como Restaurant Week es todo un orgullo". "Un año más, apostamos por unir gastronomía y solidaridad con el apoyo de restaurantes y chefs de alto nivel que han querido sumarse a esta iniciativa. Como ya hicimos en 2015, seguiremos colaborando con Ayuda en Acción, contribuyendo a sus becas comedor en España, para las que ya recaudamos 10.000 euros en la pasada edición", ha puntualizado.

Por su parte, Jorge Cattaneo, director de innovación social de Ayuda en Acción, ha afirmado que están "muy agradecidos" por esta colaboración con ElTenedor durante la Restaurant Week. "Para nosotros su apoyo es muy importante porque, además de la recaudación de fondos, que irán destinados a cubrir becas de alimentación, nos ayudan a dar a conocer nuestro proyecto de apoyo a la infancia 'Aquí también'", ha dicho.