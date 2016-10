La subasta municipal de los dos coches oficiales de Barberá no recibe ofertas

La subasta impulsada por el gobierno tripartito de los dos coches oficiales empleados durante el mandato de la exalcaldesa Rita Barberá no ha recibido ofertas. Ayer terminaba a las 12 horas el plazo de presentación de ofertas y no se recibió ninguna. Hoy faltará ver si ha llegado algún documento vía fax para optar a estos vehículos y si no es así, se tendría que declarar desierto.

El Audi A8, que incluía blindaje para mayor protección de la exalcaldesa en el período de mayor actividad de la banda terrorista ETA, costó en su momento a las arcas municipales 300.000 euros y salía a la venta por un precio de salida de 15.000 euros. En el caso del segundo coche, un vehículo de alta gama databa de 2008, acumulaba 63.000 kilómetros recorridos y tenía un precio de salida de 18.000 euros, cuando el precio de adquisición en la compra fue de 35.000 euros.