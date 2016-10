El Ayuntamiento de Valencia llega al último trimestre con casi la mitad de obras sin adjudicar

La comisión de Hacienda del próximo lunes dará cuenta de la ejecución del Presupuesto municipal a 30 de septiembre, siendo uno de los capítulos más destacados el referido a las inversiones. El panorama es desolador y concluye que 58,3 millones de los 135 millones consignados este año para esta partida, tanto propias como dinero que llegan desde otras instituciones, está aún por adjudicar. Esto supone casi la mitad del total.

Así se indica en el documento al que ha tenido acceso LAS PROVINCIAS donde se detalla el estado de todas las delegaciones. Los concejales del gobierno municipal han autorizado la mayor parte del dinero, es decir, han abierto expedientes para gastar 91,1 millones, aunque otra cosa muy distinta es que hayan terminado la tramitación con los encargos a las empresas para obras y equipamientos públicos.

En este caso, la cifra baja hasta los 76,8 millones de euros. El concejal de Hacienda, Ramón Vilar, explicó que lo normal es que la práctica totalidad de ese dinero pase a las mismas delegaciones en 2017, al ser «partidas cautivas». Los ediles utilizan fórmulas como declarar plurianual un proyecto o reprogramarlo.

Vilar no precisó el motivo del retraso notorio en algunas delegaciones que no han llegado ni a la mitad en las adjudicaciones a tres meses de que acabe el año. Es el caso de Vivienda, con un 11,5%, o Gestión de Residuos Sólidos, que alcanza un escaso 23,11% de lo que se había fijado para este ejercicio.

Otras fuentes indicaron que el problema llega por los escasos recursos con los que cuenta la Mesa de Contratación, combinado con el elevado número de ofertas que presentan las empresas a los concursos. «A todo eso hay que añadirle el aumento de los recursos presentados por los aspirantes», indicaron.

Sólo una delegación ha hecho los deberes a tres meses de acabar el ejercicio. Turismo ha adjudicado el 1,1 millón de euros que se le había asignado, mientras que Agricultura, Participación Ciudadana e Igualdad se encuentran también entre las más cumplidoras.

Villar apunta que la mayoría de fondos pasarán al próximo año a las mismas concejalías

El documento llegará a la comisión de Hacienda en plena negociación de los Presupuestos de 2017, donde el portavoz adjunto del gobierno municipal, Jordi Peris, dijo ayer tras la presentación de las obras que votarán los vecinos en los distritos que las inversiones bajarán «sensiblemente» el próximo año.

Esto se debe, precisó Vilar, a que este año se ha contado con una aportación extraordinaria producto de la refinanciación de la deuda. «El próximo año habrá que pagar diez millones más en préstamos», dijo.

El estado de ejecución del Presupuesto despertó ayer mismo las primeras críticas de la oposición. El portavoz de Ciudadanos, Fernando Giner, dijo que para «rescatar personas hace falta gestión y Ribó es un ejemplo de ineficacia».

Citó como ejemplo que la medida estrella era la construcción de viviendas. «Destinó 1,2 millones y no ha construido ninguna vivienda. De aquella promesa ha pasado a prometer la compra de viviendas para alquiler pero no ha comprado ni una. Hace un año, cuando presentó en presupuesto, ya le dijimos que no era necesario construir».

Entre las concejalías que destacan por su elevado nivel de ejecución se encuentra el Ciclo Integral del Agua con el 80% de los 15,3 millones presupuestados. También el área de Planificación y Gestión Urbana, que alcanza el 70% de los 51 millones de euros.

La Mesa de Contratación tiene en marcha importantes concursos como todos los referidos al Cabanyal, que sobrepasan los 11 millones en construcción de colectores y renovación de calles. Otro ejemplo de demora es el campo de fútbol de Malilla, destacado en la presentación del Presupuesto de este año y donde ni siquiera ha salido a licitación. La inversión prevista en este caso es de 600.000 euros. En cuanto a Parques y Jardines, se han adjudicado el 57% de los 3,3 millones reservados para todo el ejercicio.

46 proyectos votados por los vecinos siguen a la espera

Una de las novedades del mandato se encuentra en la partida de siete millones de euros en inversiones que son decididas por votaciones realizadas en los distritos. De las 109 iniciativas elegidas, un total de 46 siguen en fase de contratación, según informó ayer el concejal de Participación Ciudadana, Jordi Peris.

El edil, arropado por asociaciones de todo tipo que han ayudado a elaborar las bases para el próximo año, destacó que 63 proyectos «están en ejecución o se iniciará dentro de unas semanas». En este caso, el delegado de Hacienda subrayó que la demora no debe tenerse en cuenta, dado que el proceso acaba con el año iniciado, por lo que llevan cierta desventaja.

Vivienda, Policia Local, Bomberos y Gestión del Patrimonio, entre las más retrasadas

Se ha previsto la apertura de la página web durante esta semana y el próximo año se mantendrán los siete millones, aunque destacó que porcentualmente aumentará dado que el total bajará en el Consistorio. Explicó que este año se ha simplificado el proceso. La primera fase comienza se prolongará hasta el 30 de noviembre, para presentar y analizar las propuestas, hasta consensuar un máximo de siete por distrito, que se subirán a la plataforma web.

La segunda arrancará el 1 de diciembre y concluirá el 23 de enero, tiempo en el que los técnicos municipales evaluaran la viabilidad de las propuestas. Los vecinos podrán votar en línea las propuestas del 24 de enero al 13 de febrero.