Veinte asociaciones reclaman que Valencia mantenga también su nombre en castellano

La decisión del Ayuntamiento de Valencia de impulsar el cambio de denominación oficial de la ciudad de su versión en castellano a valenciano, «València», ha generado malestar y debate en la sociedad civil. LAS PROVINCIAS ha hablado con más de una veintena de asociaciones, sindicatos y colectivos profesionales que han coincidido en reclamar que el nombre de la ciudad figure tanto en valenciano como en castellano.

María José Broseta. Federación Asociaciones de Vecinos

«Crea tensiones innecesarias entre la ciudadanía»

«En nuestra ciudad hay problemas mucho más gordos como para crear tensiones innecesarias entre una parte de la ciudadanía y otra». Así de contundente se muestra María José Broseta, presidenta de la Federación de Asociaciones de Valencia, que asegura ser partidaria de mantener ambas denominaciones. «El bilingüismo es un regalo, pero le haríamos un flaco favor al turismo si estuviera sólo en valenciano», señala.

Mariano Bolant Colegio Arquitectos

«No podemos excluir ni el valenciano ni el castellano»

El presidente del Colegio de Arquitectos de Valencia, Mariano Bolant, apunta que es partidario de respetar el bilingüismo, «ya que tenemos dos idiomas reconocidos como oficiales». Además, no duda en indicar que hay problemas de mayor calado en la ciudad. Argumenta que es «partidario del bilingüismo»: «No estamos para excluir ni el valenciano ni el castellano». .

Juana García AFAV-Alzheimer

«La libertad no se puede cortar por imposiciones»

OJuana García explica que los valencianos «nos sentimos identificados tanto con el valenciano como con el castellano, que son las dos lenguas oficiales. Si sólo emplean el valenciano para el nombre de la ciudad y los documentos oficiales habrá gente que no lo entenderá». Apuesta por mantener el nombre oficial en los dos idiomas «porque la libertad que hemos alcanzado no se puede cortar ahora por imposiciones que ya tuvimos en otros tiempos», según explica la presidenta de la Asociación de Familiares de Alzhéimer de Valencia.

Andrés Cánovas Sindicato Médico

«Es ridículo que discutan por cómo poner el acento»

OSe puede decir más alto, pero no más claro. Para Andrés Cánovas, secretario general del Sindicato Médico Cesm, es «una tontería que se centren a estas alturas en ver cómo escriben el nombre de la ciudad. Es ridículo que las administraciones estén discutiendo cómo poner el acento, abierto o cerrado. Tiene que ser bilingüe». Asegura que los ciudadanos están preocupados por otras cosas, «como los problemas de asistencia sanitaria, las deficiencias educativas y la escolarización», y pide que no se centren en este tipo de debates.

Paco Molina S. general CC.OO.

«Es la era del trilingüismo, no de confrontar»

OEl líder sindical considera que hay que apostar por el bilingüismo. «Las lenguas son instrumentos para que las personas se entiendan. La racionalidad nos diferencia de los animales». Por eso, afirma que el «peor favor que se puede hacer al conjunto de los ciudadanos es confrontar a los vecinos en temas de lenguas». Quiere dejar claro que el Estatuto de Autonomía reconoce las dos lenguas. «En un momento en que se apuesta por el trilingüismo, no se debe ahora discutir o confrontar por usar el nombre de la ciudad sólo en una lengua. La base es el respeto».

Jesús Hernández Interagrupación

«Este debate es un empeño personal del gobierno»

OEl presidente de la Interagrupación de Fallas no entiende cómo a estas alturas se quiere apostar por poner el nombre de la ciudad sólo en valenciano. Es firme defensor del bilingüismo y opina que «lo preferible es dejar la denominación tal y como está en la actualidad». Hernández opina que este debate es «un empeño particular del gobierno municipal porque la ciudadanía no está pendiente de este asunto cuando en realidad hay muchas otras cosas que merecen más atención». Explica que el Ayuntamiento de Valencia debería de estar «ocupándose del bienestar de las personas y no de cambiar el nombre de la ciudad».

Rafael Ferraro P. Fed. Fallas Especial

«La mejor solución es mantener el bilingüismo»

OEl presidente de la Federación de Fallas de Especial recuerda que Valencia se hablan dos idiomas «y eso es lo que hay reconocido legalmente y lo que se debe de respetar». Asegura que la mejor solución es mantener el bilingüismo en el nombre oficial de la ciudad. «Otro debate a tener en cuenta es cómo se acentúa 'Valencia' en valenciano, porque debería ser cerrado y no abierto». Apunta que el nuevo equipo de Gobierno «cada vez que habla de 'la nostra llengua' lo hace con empeño personal y como algo prioritario. Quieren imponer su criterio cuando hay muchas más cosas que resolver».

Francisco Carles S. Santa Marinera

«No hay que entrar de nuevo en terrenos movedizos»

OPara Francisco Carles lo primordial es «ser tolerante». Por eso, defiende que el nombre de la ciudad se mantenga en castellano y en valenciano. «Hay cosas mucho más importantes que discutir antes que la lengua y más cuando hay paz. No hay que entrar de nuevo en terrenos movedizos y especialmente cuando no se aclaran ni las propias academias». Para el presidente de la Semana Santa Marinera lo esencial es «trabajar para dar solución a la pobreza y tener mucha humanidad».

Francisco Dasí Vendedores Mercado Central

«La diferencia entre ambos nombres es una tilde»

OEl Mercado Central no tiene una opinión formada al respecto, pero siendo como es uno de los enclaves turísiticos más visitados de la ciudad y el epicentro del comercio en el centro histórico, la opinión del presidente de los vendedores de la histórica lonja viene marcada por los turistas que cada día acuden al mercado. «Es cierto que al tener una ciudad internacional hay que tener un nombre que les permita reconocerte pero defender tu identidad siempre te pone más en valor», asegura Francisco Dasí, que señala que la diferencia entre ambas denominaciones «solo es una tilde». «Ambas posturas», matiza, «son comprensibles».

Enrique Esteve Lo Rat Penat

«Siempre hemos sido una comunidad bilingüe»

O«Nosotros siempre hemos apostado por el bilingüismo», asegura Enrique Esteve, presidente de Lo Rat Penat. La propia entidad ha emitido informes que ha remitido al Consistorio «sobre lo inoportuno» de que el nombre esté solo en Valenciano. «Parece que no se nos va a tener en cuenta y no nos informan de nada», lamenta Esteve, que hace hincapié en que en Valencia se ha de ser «consecuente».

Francisco Esteve Amics del Corpus

«Lo prefiero en valenciano, pero en el nuestro»

OEl presidente de Amics del Corpus, Francisco Esteve, indica que él prefiere el nombre «en valenciano, pero en el valenciano de nuestros abuelos, con el acento cerrado». «Valencia siempre se ha llamado Valencia y no entiendo por qué quieren cambiarlo», comenta.

Federico Félix Pro-AVE

«Soy partidario de que esté en ambos idiomas»

OEl presidente de la Fundación Pro-AVE, Federico Félix, señala que es partidario de que esté en ambos idiomas. «Defiendo el valenciano porque es una lengua riquísima, pero nunca impondría nada. Cada uno que llame las cosas como quiera, y eso que soy valenciano y defensor del valenciano como el que más», asegura Félix.

Manuel Miñés Cámara Contratistas

«No tiene sentido que esté sólo en una lengua»

O«No entiendo esta polémica», comienza el presidente de la Cámara de Contratistas de la Comunitat Valenciana, Manuel Miñés, para asegurar después que como la valenciana es una comunidad bilingüe, se mantenga en ambos idiomas. «No tiene sentido que esté en una sola lengua porque ponerlo en valenciano no ayuda a que nos entiendan fuera», lamenta Miñés, que recuerda que en el acto que la Generalitat organizó el día 7 en Madrid para reclamar una mejor financiación se usó, sobre todo, el castellano, «porque es el idioma que entiende prácticamente todo el mundo en España, mejor que el valenciano».

Fernando Móner AVACU

«Tenemos preocupaciones más que suficientes»

O«Los valencianos ya tenemos preocupaciones más que suficientes», comenta Fernando Móner, presidente de la Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios. «No es una prioridad, como sí lo es el transporte, la limpieza, la participación de los vecinos... Además, ¿qué diferencia hay», se pregunta Móner que, además, insiste en que nadie pide este debate planteado por la decisión del tripartito.

Antonio Llombart Academia Medicina

«Es absurdo hacer política de un nombre de siglos»

O«Si ambas lenguas son cooficiales, hay que ponerlo en los dos, pero ponerlo solo en valenciano es absurdo». Así de contundente se muestra Antonio Llombart, presidente de la Real Academia de Medicina. «Es absurdo hacer política de un nombre que lleva siglos usándose», insiste Llombart.

Carmen de Rosa Ateneo Mercantil

«Debemos mantener ambas denominaciones»

OLa presidenta del Ateneo Mercantil de Valencia, Carmen de Rosa, asegura que se deben mantener ambas denominaciones «porque las dos están en el Estatuto». «Deberían poder emplearse ambas a criterio de cada valenciano o visitante», indica de Rosa.

Rafael Cantó Sanidad CSI-F

«Prefiero que estén ambas lenguas»

ORafael Cantó, del sector de sanidad del sindicato CSI-F, es partidario de mantener ambas lenguas, aunque asegura que si tiene que elegir «lo prefiere en castellano». «Es una polémica artificial y creada por el equipo de gobierno municipal, sin mucho sentido», indica Cantó, que la califica duramente de «vergüenza» para Valencia.

Isabel Cosme Cecoval

«La doble denominación nos da más libertad»

OLa presidenta de la Confederación de Empresarios del Comercio Valenciano (CECOVAL), Isabel Cosme, indica que no es un tema que les quite el sueño. «La doble denominación es la mejor posible porque nos da más libertad a quienes ya tienen carteles y bolsas preparados en castellano», comenta Cosme, que señala que la sociedad valenciana «tiene que seguir siendo tolerante».

José Vicente Niclós Guías turísticos

«El nombre más reconocible es el que no lleva tilde»

OJosé Vicente Niclós, de la Asociación de Guías Turísticos de la Comunitat Valenciana y especializado en la ciudad de Valencia, asegura el nombre más internacional «es sin acento porque el idioma para entendernos todos es el inglés». Ellos lo prefieren «bilingüe o en castellano porque en el turismo internacional está muy asentado el nombre en castellano».

Rafael Bonmatí Colegio Abogados

«Nadie está incómodo con las dos denonimaciones»

O«Con los dos nombres se atienden todas las sensibilidades». Rafael Bonmatí, decano del Colegio de Abogados de Valencia, asegura que con el bilingüismo «no dejas a unos incómodos con el nombre de la ciudad». Así se deja «libertad» para que cada uno denomine la ciudad como prefiera, comenta Bonmatí.

Luis Martí Federación Hotelera

«Es una cuestión ajena de la realidad empresarial»

OEl presidente de la Federación Hotelera de la Comunitat Valenciana, Luis Martí, considera que el nombre de la ciudad no tiene por qué afectar al turismo. «Creo que es neutro, pero es una polémica innecesaria y ajena a la realidad empresarial», indica Martí, que señala que en su opinión lo más acertado sería mantener ambas denominaciones.