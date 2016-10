El PP denuncia el abuso de los contratos «a dedo» en el Musical y el plan de vivienda de Valencia

El concejal del grupo popular Alfonso Novo criticó el lunes el «abuso» de los contratos menores utilizados en la gestión del teatro El Musical e iniciativas en materia de vivienda, ambas delegaciones competencia de València en Comú. En concreto, citó el pago de cuatro facturas por la creación y gestión de una página web para el centro cultural, con un monto total de 20.810 euros y pagadas a la misma empresa, lo mismo que otros 27.653 euros también por trabajos publicitarios y en internet.

Se da la circunstancia, comentó Novo, de que este segundo grupo de pagos se han facturado a la misma compañía que el primero, Trenat Comunicació, en lo que consideró que es un ejemplo de «mala gestión por parte de la concejalía porque además no se ha conseguido comprar ni una sola vivienda».

Las tres facturas se deben a trabajos dedicados a la promoción de alquileres sociales y a la compra de viviendas, por lo que no se pueden considerar fraccionadas, como subrayaron fuentes cercanas a València en Comú. La primera corresponde al mes de abril de este año, con un total de 7.374 euros para la creación, diseño y puesta en marcha de la página web de Vivienda, así como un logotipo y la realización de 220 carteles y 14.000 folletos publicitarios.

La segunda asciende a 10.478 euros por una campaña de publicidad para difundir las ayudas al alquiler puestas en marcha por la concejalía de Vivienda. Esa tarifa incluye la creación de imagen publicitaria, impresión de los carteles e instalación de los mismos durante dos semanas en 35 marquesinas de la ciudad.

La misma empresa presentó una factura en octubre por 9.801 euros basada en la creatividad de la campaña de publicidad para difundir la compra de vivienda, lo que finalmente no tuvo ningún resultado para el Consistorio, que ahora ha recurrido a las adquisiciones directas.

Fuentes de València en Comú defendieron la legalidad de las contrataciones, para precisar que al menos en la que se refiere a la página web se pidió presupuesto a otras empresas del sector. La legislación actual establece que los contratos menores (contrataciones a dedo) pueden hacerse por debajo de los 50.000 euros en el caso de obras, mientras que en servicios, gestión del servicio público o suministros, la cantidad no debe superar los 18.000 euros.

Novo dijo que, aunque no se pueda hablar de fraccionamiento de las facturas, el caso es que la gestión del teatro el Musical y Vivienda corresponde a la «misma cabeza», al referirse a la delegada María Oliver, por lo que dijo que no «es serio que se acabe aprobando tantas facturas pequeñas a la misma empresa». Se da la circunstancia de que las dos primeras de El Musical (noviembre y diciembre) tienen un importe de 7.683 euros, mientras que en febrero y abril de este año baja a 2.722 euros, pese a que el concepto en el documento sigue siendo el mismo.

Desde València en Comú indicaron que son cuatro facturas en años diferentes, dos en 2015 y otras dos en 2016, con lo que no «se puede sumar». Añadieron que corresponden a la primera etapa del teatro en este mandato, para llevar la gestión de la comunicación, y que aún así «la suma de las cuatro no supera el importe de un contrato menor, con lo cual no tiene por qué haber concurso público». El procedimiento negociado sin publicidad, donde la obligación es recibir tres ofertas, tiene como tope un gasto de 60.000 euros en un servicio de este año. Señalaron que todo «fue informado de conformidad por Intervención».