La deuda y el aumento del gasto obligan a la EMT a pedir más dinero

Hay una teoría en la izquierda que dice que sí das bonos sociales a gente para que no paguen el autobús mientras renuevas toda la flota no pasa nada, pero la realidad es que bajan los ingresos y suben los gastos y puedes hacer dos cosas o subir los billetes o el ibi las tasas varias etc etc... al final quien paga los bonos sociales, pues los que tenemos un piso en valencia y vivmos aquí