El PP denuncia que la sala del 092 ha estado averiada todo el fin de semana

Valencia. La Policía Local de Valencia ha registrado averías en su Sala del 092 todo el fin de semana. Y no cualquier fin de semana, sino precisamente el del 9 d'Octubre, con cientos de actos programados por toda la ciudad. Así al menos lo denunció ayer el grupo municipal popular, a través de su concejal Félix Crespo.

El edil manifestó su preocupación y sorpresa al haber sabido que durante todo el fin de semana y aún ayer todavía, el sistema informático de la Sala del 092 de la policía local había dejado de funcionar. En concreto, según Crespo, falló el programa SIRE (Sistema Inteligente de Respuesta en Emergencias), «que asigna los servicios a la Policía Local y que fue creado por anterior gobierno municipal, y que destaca por tener monitorizado en todo momento la ubicación de los policías para una óptima asignación de los servicios, además de otros muchos avances», según indicó Crespo.

«La Sala del 092 debe estar operativa 24 horas al día, para coordinar los servicios de todas las unidades que componen el Cuerpo y de mantener el vínculo operativo con el resto de organismos policiales y de emergencias», explicó el concejal popular, que destacó que la caída «ha supuesto que el 'video wall' con el plano de la ciudad y sus pedanías, en el que observan a tiempo real tanto las incidencias como las demandas del ciudadano también haya dejado de funcionar, así como la conexión con las cámaras del centro de control de tráfico del Ayuntamiento».

Crespo ha apuntó que durante todo el fin de semana, tal como manifestaron varios agentes, «ninguno de ellos han podido pasar antecedentes cuando han tenido que identificar a alguna persona, incluso tras denunciar a algún conductor, estos han manifestado que no tenían puntos, pero al no poder comprobarlo, han seguido conduciendo». El edil manifestó que incluso en algunos armeros que para acceder a ellos se hace mediante huella digital no ha podido abrirse debido al fallo informático general.

Crespo indicó que la manera de funcionar ha sido «caótica». Los operadores del teléfono tenían que apuntar cada servicio en un papel y desplazarse ante un operador de radio para que los pasara a través de la emisora. Esto ha generado una gran acumulación de servicios en «cola». «Gracias a la gran profesionalidad y paciencia de los agentes de la Sala del 092, se han podido resolver la mayor parte de los servicios aunque fuera de tiempo», explicó el concejal Crespo.

Fuentes de la concejalía de Protección Ciudadana aseguran que las incidencias que se han producido en la Sala CISE durante el pasado fin de semana no han mermado en ningún momento el servicio que se presta a los ciudadanos. De hecho, se atendieron el 100% de llamadas que se recibieron y la red de comunicaciones con los agentes de la Policía Local y el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado funcionó con normalidad. Asimismo se han recopilado todos los datos para incorporarlos a las bases.