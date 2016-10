La reforma de la Reial Senyera acaba en una denuncia por machismo

El pensamiento estúpido bañado en el buenismo y la tontería supina de lo políticamente correcto no conoce límite ni frontera. Cada día nos vamos agilipollando un poco más. Pues además de aligerar la Senyera que le pongan un sistema de automoción móvil con motor eléctrico respetuoso con el medio ambiente y cuatro ruedas para que la pueda llevar un impedido o impedida, con sistema de radar y visión nocturna por infrarrojos para que la lleve un ciego o ciega, con elevador medianted rones para que se sostenga en el aire sin esfuerzo para que la lleve un manco o manca, con camisa de fuerza incorporada de cierre automático para que la pueda llevar uno o una de cunprumís, etc. etc.