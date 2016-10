Vecinos del Carmen aún no disponen de las tarjetas para acceder al barrio en coche

Se cumplen cinco meses de la peatonalización de calles como Serranos y Salvador y vecinos de la zona afectada siguen sin disponer de las tarjetas que les permitirán acceder a sus domicilios. Así lo confirmaron tanto vecinos particulares como entidades como la Asociación de Vecinos de Ciutat Vella.

Cabe recordar que cuando se peatonalizaron calles como Salvador y Serranos para reducir los accesos a barrios como la Xerea, la Seu y el Carmen, se anunció que los vecinos podrían acceder a unas tarjetas identificativas, asociadas a una matrícula, que les evitarían una multa si son parados por la Policía Local en la zona afectada por la peatonalización.

Diversas fuentes consultadas por este periódico a lo largo de todo el día alertaron de que todavía quedan vecinos residentes en las calles peatonalizadas que no han recibido las identificaciones. «Ni tarjetas, ni cámaras, ni menos tráfico... la situación sigue igual de mal que el primer día», asegura Mario, vecino de la calle Salvador. Los residentes de esta vía, según ellos una de las más afectadas por la peatonalización, no descartan tomar medidas especiales como cortar la calle. A estas tarjetas tendrán acceso «todo residente en zona peatonal (para poder hacer una parada momentánea en la zona peatonal) y todo propietario o arrendatario de una plaza de aparcamiento con acceso desde la zona peatonal», según fuentes de la concejalía de Movilidad Sostenible. Los residentes o propietarios de plazas de garaje en la zona tenían que presentar una instancia de solicitud general acompañada del permiso de circulación del vehículo y un documento que acreditara ser residente en la calle peatonal o titular de plaza de aparcamiento en la misma (padrón, DNI, título que acredite el uso de la plaza de aparcamiento, etc.). En caso de que el permiso de circulación figure a nombre distinto del solicitante se había de aportar, además, un documento que vinculara al solicitante con el titular del permiso de circulación y la póliza del seguro del vehículo.

Sin embargo, muchos vecinos residentes en calle como Purísima no han recibido su tarjeta y se preguntan cómo accederán a sus casas cuando la entrada a la zona peatonalizada esté controlada por cámaras de seguridad. «Ha habido mucha confusión», aseguran fuentes de la Coordinadora d'Entitats de Ciutat Vella, que critican la falta de información facilitada por el Consistorio sobre cómo había que pedir las tarjetas y hasta cuándo había de plazo.

Eso sí, otros representantes vecinales, como Rafael Mampel, presidente de la Asociación de Vecinos y Comerciantes de Ciutat Vella, aseguran que muchos vecinos han esperado «hasta el último momento» para pedir sus tarjetas. Cientos de ellos ya disponen de las identificaciones, pero hasta el momento únicamente sirven, como explicó el mismo Mampel, para enseñarlas a un agente de la Policía Local si da el alto a un vecino, como le pasó a él mismo la semana pasada.

Explicación del Ayuntamiento

Sin embargo, desde el Consistorio explicaron al cierre de esta edición que los últimos diez expedientes que quedaban por resolver, «que respondían a casos más complejos», se tramitaron el jueves por la mañana. «Todas las solicitudes que se hicieron en su día fueron resueltas hace ya muchas semanas y las que van llegando de esta y otras zonas peatonales son tratadas y resueltas con normalidad», explicaron fuentes de la concejalía de Movilidad Sostenible.

La peatonalización afecta a Serranos y Salvador pero también a calles como Almudí, Almirall, Mestres, Cuines y Corretgeria. La actuación elimina la circulación y estacionamiento de vehículos de motor de no residentes, y garantizando el acceso, tanto a los residentes como a comerciantes y carga y descarga autorizada.