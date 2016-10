Fomento ignora la petición para que el túnel pasante se incluya en el corredor

El túnel pasante, una infraestructura clave para la remodelación de la red ferroviaria de la ciudad de Valencia y para la viabilidad del corredor mediterráneo, se queda, por ahora, fuera de los proyectos prioritarios para el Ministerio de Fomento y, a su vez, para Europa ya que no formará parte del listado de propuestas relacionadas con los accesos a las grandes ciudades por las que transcurre el trazado del corredor (es decir, los nodos urbanos), que durante estos dos días se ha debatido en Bruselas.

Así lo desveló ayer la Generalitat Valenciana, que acudió al VIII Fórum del Corredor Mediterráneo -y tomó la palabra a petición de Europa- para reclamar la inclusión de esa infraestructura en el informe, además del análisis de los tráficos urbano y metropolitano de la ciudad, como sí ocurre, por ejemplo, con el túnel de alta velocidad entre Chamartín y Atocha (que además recibe fondos europeos).

Se esperaba el respaldo del ministerio tras la denuncia de la omisión realizada por la Conselleria de Obras Públicas la semana pasada, pero finalmente no hubo respaldo. Eso a pesar de que el ministro en funciones, Rafael Catalá, se comprometió a ello durante su visita a Puçol el jueves pasado. Entonces, Catalá aseguró que el túnel pasante «ha estado desde el primer día en la planificación del ministerio» y que figuraba en la presentación de inversiones que se hizo ante Bruselas aunque no aclaró si figuraba o no en el documento de trabajo.

Sí que resaltó que se trata de una obra «costosa y compleja» de la que debe estudiarse «su sostenibilidad financiera». De hecho, su revisión es uno de los temas que siempre figura en la mesa de las reuniones del Parque Central, mientras que los empresarios valencianos y entidades como la Cámara de Contratistas o el Colegio de Ingenieros Industriales (que incluso realizó una propuesta para su abaratamiento) reclaman su ejecución para evitar el colapso ferroviario que podría suponer la puesta en marcha del tercer carril del corredor, especialmente a su paso por el túnel de Serrería.

Separación de tráficos

Cercanías, media y larga distancia, alta velocidad y mercancías atravesarán una infraestructura ya saturada, de ahí la necesidad del túnel pasante que permitiría desviar por esta nueva infraestructura (vía gran vía Marqués del Turia y avenida de Aragón) el tráfico de pasajeros y dejar Serrería para mercancías. En este aspecto, vital para que Valencia no sea «un cuello de botella ferroviario», se centró ayer el secretario autonómico de Obras Públicas, Josep Vicent Boira, durante la sesión plenaria del fórum europeo.

«La representante del ministerio ha preferido no hacer ninguna alusión directa en su intervención», lamentó Boira, que calificó de «decepción» la falta de respaldo explícito del Gobierno central al túnel pasante alegando, según dijo, que sólo se habían presentado proyectos con financiación inmediata. No obstante, el representante de la conselleria recordó ciudades con problemas similares al de Valencia, como Marsella, Lyon o Turín, cuyos Estados han remitido a Europa proyectos para sus nodos ferroviarios que se resolverán a largo plazo (Marsella, por ejemplo, en 2023).

«Fomento sólo tenía que dar apoyo al documento que firmaron en 2003 y elevarlo al plenario europeo. Sin embargo, han preferido guardar silencio», criticó Boira. Desde el ministerio declinaron valorar el desarrollo de la jornada europea y recordaron el compromiso del ministro Catalá durante su visita a Valencia la semana pasada. Así, de la estancia valenciana en Bruselas sólo se concretó la propuesta para que el cap i casal acoja una sesión específica sobre redes de transporte y nodos urbanos en 2017 «para que se haga visible los problemas que tenemos en Valencia o Alicante», además de la asistencia al foro sobre el corredor previsto para finales de año.