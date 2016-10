Valencia saca a subasta por 33.000 euros los 2 Audi blindados de Rita Barberá

El Ayuntamiento de Valencia ha sacado a subasta los dos vehículos blindados Audi A8 que utilizaba la anterior alcaldesa, Rita Barberá, por un precio de licitación de 32.892 euros en total.

Según el anuncio que publica hoy el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia, la subasta, a la que se podrán presentar proposiciones durante los próximos quince días naturales, está dividida en dos lotes.

El lote uno lo conforma un Audi A8 matrícula 3492 GHF, con 63.075 kilómetros y una vigencia de la ITV hasta el 26 de septiembre, que sale a licitación por 18.032 euros.

El lote dos corresponde a un Audi A8 matrícula 6657 DMB, con 84.026 kilómetros, la ITV pasada hasta el pasado 2 de septiembre y valorado en 14.860 euros.

El precio no incluye los impuestos que gravan la transmisión del bien, y no serán admisibles ofertas a la baja, que se rechazarán automáticamente por la Mesa, ni las que tengan formulación comparativa con otras presentadas, ni las pujas con posibilidad de cesión a tercero, según recoge el pliego de condiciones.

El procedimiento de enajenación por subasta sigue tramitación ordinaria y procedimiento abierto, y la adjudicación seguirá un único criterio, el precio.

En junio del año pasado, pocos días después de tomar posesión como alcalde, Joan Ribó (Compromís) ya avanzó su intención de que el Ayuntamiento sacara próximamente a subasta al menos uno de esos dos coches blindados, entre otros motivos por su excesivo consumo, superior a los veinte litros cada cien kilómetros.

Ribó, quien suele desplazarse habitualmente en bicicleta, ordenó entonces que fueran al garaje municipal los dos Audi A8 adscritos hasta su llegada al servicio de alcaldía.

Aquel día, en su primera visita como alcalde a la sede central de la Policía Local, se desplazó en uno de los coches del parque móvil municipal y declaró: "El Mondeo -el modelo de Ford usado en ese desplazamiento- es un supercoche y está fabricado en Valencia, no sé por qué no podemos ir en uno de estos, no pasa nada. Hay gestos que indican el querer estar por encima, pero a mí me gusta ser normal, 'normalet'".